  • 10.05.2026, 13:47:32
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  • OTS0022

Internationale Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen

Karner: Regionale Gedenkarbeit erfordert die Einbindung der Menschen und Opferverbände

Am 10. Mai 2026 fand die internationale Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen statt.
Wien (OTS) - 

Am 10. Mai 2026 fand die internationale Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen statt. Veranstalter war das Mauthausen Komitee Österreich gemeinsam mit internationalen Opferverbänden und regionalen Initiativen. Neben einem Gedenkzug durch das ehemalige Lagergelände, Kranzniederlegungen sowie der Befreiungsfeier am ehemaligen Appellplatz lasen Jugendliche den „Mauthausen-Schwur“ in mehreren Sprachen vor.

„Die unfassbaren Gräueltaten fanden nicht nur in Mauthausen, sondern auch in den rund 40 Nebenlagern statt. Deshalb ist das Gedenken in den Außen- und Nebenlagern des Konzentrationslagers Mauthausen, zum Beispiel Melk oder Gusen, Teil einer regionalen Gedenkarbeit, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wurde", sagte Innenminister Gerhard Karner. „Gerade der derzeit laufende Prozess zur Neugestaltung des Gedenkens am Areal des ehemaligen KZ Gusen zeigt uns, wie wichtig die Einbindung der Menschen ist. Mehr als 1.000 Menschen aus der Region, aber auch Mitglieder der nationalen und internationalen Opferverbände, beteiligen sich aktuell an der Weiterentwicklung des Gedenkortes Gusen.“

Die diesjährigen Gedenkveranstaltungen standen unter dem Schwerpunkt „Täter und Täterinnen im Nationalsozialismus“. Dabei wird insbesondere die Verantwortung jener Menschen thematisiert, die das NS-Lagersystem durch Mitwirkung als Wachpersonal, Verwaltungsangestellte oder Funktionsträger ermöglichten.

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