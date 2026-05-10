ÖVP – Zinkl ad Napoleonwald: Kein Monsterbau auf Kosten der Anrainerinnen und Anrainer

Wien (OTS) -

Am Areal des „Naturdenkmals“ Napoleonwald, einem geschützten Bereich im 13. Bezirk, ist eine großdimensionierte Wohn- und Büroanlage samt Tiefgarage geplant, was Besorgnis und Widerstand in der Bevölkerung hervorruft – und das zu Recht. Dieses Großprojekt passt nicht in diese Einfamilienhausgegend am Rande des Lainzer Tiergartens. Darüber hinaus gibt es im Bereich der Flächenwidmung und des Naturschutzes viele Kritikpunkte, die seitens einer engagierten Bürgerinitiative auch laufend fachlich dargelegt werden.

Aktuell steht im Raum, dass die bestehende Flächenwidmung nicht der ursprünglichen, historisch festgelegten Größe des geschützten Naturdenkmals entspricht. Dieses dürfte nämlich weitaus größer sein als tatsächlich berücksichtigt. Das würde vieles ändern und könnte eine Überarbeitung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans zur Folge haben.

Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl stellt sich klar an die Seite der Bevölkerung sowie der Anrainerinnen und Anrainer: „Der Schutz des Naturdenkmals Napoleonwald und seines einzigartigen Baumbestandes hat für die Menschen und den Bezirk hohe Priorität. Ein Projekt dieser Dimension in einem sensiblen Naturraum und in einer gewachsenen Wohngegend darf nicht ohne sorgfältige Prüfung und Rücksichtnahme auf die Menschen vor Ort umgesetzt werden.“