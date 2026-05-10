REMINDER - AVISO: Gedenkfeier anlässlich Befreiung des ehemaligen KZ-Außenlagers Melk

Wien (OTS) -

Anlässlich der Befreiung des ehemaligen KZ-Außenlagers Melk findet am 11. Mai 2026, 10:30 Uhr, eine Gedenkveranstaltung statt. Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums Melk präsentieren Beiträge zum Thema „Täterinnen und Täter“ und beschäftigen sich mit gesellschaftspolitischer Verantwortung der Gegenwart.

Wann: Montag, 11. Mai 2026, 10:30 Uhr

Wo: KZ-Gedenkstätte Melk, Schießstattweg 2, 3390 Melk

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/47mafn3y

AVISO: Gedenkfeier anlässlich Befreiung des ehemaligen KZ-Außenlagers Melk

Gedenken an Opfer des Melker Konzentrationslagers mit Innenminister Gerhard Karner. Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums Melk präsentieren Beiträge zum Thema „Täterinnen und Täter“ und beschäftigen sich mit gesellschaftspolitischer Verantwortung der Gegenwart.

Datum: 11.05.2026, 10:30 Uhr

Ort: KZ-Gedenkstätte Melk

Schießstattweg 2

3390 Melk