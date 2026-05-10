- 10.05.2026, 12:03:32
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REMINDER - AVISO: Gedenkfeier anlässlich Befreiung des ehemaligen KZ-Außenlagers Melk
Gedenken an Opfer des Melker Konzentrationslagers mit Innenminister Gerhard Karner
Anlässlich der Befreiung des ehemaligen KZ-Außenlagers Melk findet am 11. Mai 2026, 10:30 Uhr, eine Gedenkveranstaltung statt. Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums Melk präsentieren Beiträge zum Thema „Täterinnen und Täter“ und beschäftigen sich mit gesellschaftspolitischer Verantwortung der Gegenwart.
Wann: Montag, 11. Mai 2026, 10:30 Uhr
Wo: KZ-Gedenkstätte Melk, Schießstattweg 2, 3390 Melk
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/47mafn3y
AVISO: Gedenkfeier anlässlich Befreiung des ehemaligen KZ-Außenlagers Melk
Gedenken an Opfer des Melker Konzentrationslagers mit Innenminister Gerhard Karner. Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums Melk präsentieren Beiträge zum Thema „Täterinnen und Täter“ und beschäftigen sich mit gesellschaftspolitischer Verantwortung der Gegenwart.
Datum: 11.05.2026, 10:30 Uhr
Ort: KZ-Gedenkstätte Melk
Schießstattweg 2
3390 Melk
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
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