  • 10.05.2026, 10:36:02
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ÖVP – Figl: SPÖ und Neos dürfen Sonntagsöffnung nicht länger blockieren

„Krone“-Umfrage bestätigt klare Mehrheit für Sonntagsöffnung – Wiener Wirtschaftsstandort braucht endlich moderne Lösungen

Wien (OTS) - 

Die aktuelle Umfrage in der „Kronen Zeitung“ bestätigt eindeutig: Die Wienerinnen und Wiener wollen Flexibilität beim Einkauf am Sonntag. Für den Landesparteiobmann der Wiener ÖVP, Markus Figl, ist das ein klarer Auftrag an die SPÖ-Neos-Stadtregierung: „61 Prozent der Wienerinnen und Wiener sprechen sich für die freiwillige Sonntagsöffnung aus. SPÖ und Neos dürfen diese deutliche Mehrheit nicht länger ignorieren und den Wirtschaftsstandort Wien nicht länger schwächen“, so Figl.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Zustimmung quer durch nahezu alle Altersgruppen und Wählerschichten geht. „Die Menschen wollen keine ideologischen Scheuklappen, sondern pragmatische Lösungen für eine moderne Millionenstadt und eine internationale Tourismusmetropole“, betont Figl. Die Wiener ÖVP fordert daher weiterhin die Sonntagsöffnung in Tourismuszonen unter Einbindung der Sozialpartner. „Tourismuszonen sind in vielen europäischen Städten längst Realität. Wien ist hier Nachzügler, obwohl gerade unsere Stadt massiv von zusätzlicher Kaufkraft und internationalem Tourismus profitieren könnte“, so Figl.

Kritik übt die Wiener ÖVP auch daran, dass die rot-pinke Stadtregierung die Chance eines Testlaufs rund um den ESC verstreichen lässt. „Gerade der Eurovision Song Contest wäre die ideale Möglichkeit gewesen, die Sonntagsöffnung in klar abgegrenzten Tourismuszonen zu testen. Stattdessen blieb es bei Ankündigungen und Ausreden“, führt Figl weiter aus. Für den Landesparteiobmann der Wiener ÖVP steht fest: „Es geht nicht um Zwang, sondern um Wahlfreiheit – für Unternehmer, Arbeitnehmer und Konsumenten. Wirtschaftliche Belebung und Sonntagsschutz schließen einander nicht aus. SPÖ und Neos dürfen nicht nur von einer Stärkung der Wiener Wirtschaft reden, sondern müssen ihren Worten endlich auch Taten folgen lassen.“

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