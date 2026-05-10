  • 10.05.2026, 09:30:32
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Gmeinbauer: „Kulturförderung braucht größere gesellschaftliche Legitimation“

Wien (OTS) - 

„Die Österreichische Volkspartei bekennt sich ausdrücklich zur Kunstfreiheit und Kulturförderung, die Ausdruck unserer offenen Gesellschaft sind. Gleichzeitig müssen wir als Regierungspartei in Zeiten des Sparpakts ehrlich sagen: Jeder Budgetbereich trägt Verantwortung. Wenn öffentliche Mittel in innovative Kunstprojekte fließen, ist es berechtigt zu fragen, ob diese breiter in der Gesellschaft verankert und vermittelt sind“, sagt ÖVP-Kultursprecherin, Daniela Gmeinbauer, zum aktuellen Thema des österreichischen Beitrags bei der Biennale Venedig.

„Kunst muss herausfordern dürfen. Aber sie muss auch erklärt werden. Wir erwarten von Kulturinstitutionen, dass sie bei größeren Projekten stärker auf gesellschaftliche Legitimation achten und das Publikum mitnehmen, statt es zu provozieren. Das ist kein Kulturstreit, sondern eine Frage der Haushaltkohärenz“, so Gmeinbauer abschließend.

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