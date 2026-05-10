„Keine Diven! Teamgeist in jeder Sendeminute“: Wenn Ralf Rangnick dem ORF-Team in der Kabine einheizt

Wien (OTS) -

Was David Alaba und das Nationalteam nur zu gut kennen, erlebt ab Dienstag, dem 12. Mai, um 20.55 Uhr in ORF 1 auch das ORF-WM-Team: An diesem Tag heizt Teamchef Ralf Rangnick erstmals Herbert Prohaska, Andreas Herzog, Peter Stöger, Viktoria Schnaderbeck, Rainer Parisaek und Co ordentlich ein, um es mittels emotionaler Ansprache zu Höchstleistungen zu motivieren. „Wir brauchen keine Diven! Wir brauchen Teamgeist! In jedem Spiel, in jeder Sendeminute.“ weiß Rangnick. Und: „Jetzt heißt’s Aufstehen für Österreich!“

Diese Kabinenpredigt der anderen Art ist das Setting des ersten ORF-Promotion-Spots zur Fußball-WM, die von 11. Juni bis 19. Juli live in ORF 1 zu sehen ist. Der Trailer wurde in Zusammenarbeit mit dem ÖFB am neuen Campus in Aspern gedreht. Ralf Rangnick hat seine Aufgabe großartig gemeistert und seine Szenen in kurzer Zeit und mit großer Textsicherheit abgedreht.

Die Adressaten seiner Ansprache waren auf Seiten des ORF Jasmin Eder, Andreas Ivanschitz, Lisa Makas, Alina Zellhofer, Ernst Hausleitner, Rainer Pariasek, Michael Liendl, Christian Diendorfer, Peter Stöger, Helge Payer, Herbert Prohaska, Viktoria Schnaderbeck, Roman Mählich und Andreas Herzog.