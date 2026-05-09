  • 09.05.2026, 14:45:02
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FPÖ - Stadler fordert sofortige Wiedereinführung des Senioren-Einzelfahrscheins

93 Prozent der Wiener lehnen Streichung des Seniorentickets ab – Ludwig-SPÖ muss unsoziale Belastungspolitik beenden

Wien (OTS) - 

„Diese Umfrage zeigt schonungslos, wie weit sich die Ludwig-SPÖ von den Sorgen der Wiener entfernt hat. 93 Prozent der Wiener wollen den Senioren-Einzelfahrschein zurück – selbst SPÖ- und Neos-Wähler lehnen die brutale Streichung ab. SPÖ-Bürgermeister Ludwig muss endlich auf die Bevölkerung hören und den ermäßigten Einzelfahrschein für Senioren sofort wiedereinführen“, fordert der Seniorensprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Paul Stadler, mit Verweis auf die aktuelle IFDD-Umfrage in der heutigen „Kronen Zeitung“.

Die Stadtregierung habe älteren Menschen mit der ersatzlosen Abschaffung des Senioren-Tickets massiv geschadet. „Früher haben Senioren für einen Einzelfahrschein 1,50 Euro bezahlt, heute müssen sie 3,20 Euro hinlegen. Das ist mehr als eine Verdoppelung und ein weiterer Beweis für die soziale Kälte der Ludwig-SPÖ“, so Stadler.

Gerade ältere Menschen, die jahrzehntelang hart gearbeitet, Steuern bezahlt und dieses Land aufgebaut hätten, würden nun unter den enormen Preissteigerungen besonders leiden. „Viele Pensionisten können sich das Leben in Wien kaum noch leisten. Energie, Wohnen, Lebensmittel und jetzt auch noch die Öffis – überall wird abkassiert. Diese brutale rot-pinke Belastungspolitik muss endlich gestoppt werden“, betont Stadler.

„Es braucht endlich einen echten Kurswechsel hin zu Entlastung und Fairness für die ältere Generation. Diesen Kurswechsel wird es in Wien nur mit der FPÖ und Dominik Nepp geben“, bekräftigt der freiheitliche Wiener Seniorensprecher.

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