Gedenk- und Befreiungsfeiern in Gusen

Wien (OTS) -

Am 9. und 10. Mai 2026 finden in den ehemaligen Konzentrationslagern Gusen und Mauthausen zentrale Gedenk- und Befreiungsfeiern zum 81. Jahrestag der Befreiung durch die US-Armee statt.

Im Mittelpunkt der Gedenkfeier in Gusen am Abend des 9. Mai steht die Neugestaltung der Gedenkstätte sowie Redebeiträge verschiedener Opfergruppen und ein gemeinsamer Trauerzug zum Memorial Gusen mit anschließender Kranzniederlegung.

Innenminister Gerhard Karner unterstrich dabei bereits im Vorfeld die gesellschaftliche Relevanz der Neugestaltung: „Gedenkarbeit ist vor allem nachhaltige Zukunftsarbeit, vor allem zur Immunisierung vor rassistischer Propaganda und Hetze. Die Gedenkstätte Gusen wurde und wird in Zukunft in einem einzigartigen Beteiligungsprozess weiterentwickelt“.

Direktorin Barbara Glück betonte bereits vor den Gedenkfeierlichkeiten die Bedeutung der laufenden Planungsarbeiten: „Mit der Neugestaltung schaffen wir einen würdigen Erinnerungs- und Bildungsort, der die Geschichte von Gusen sichtbar macht und zugleich Verantwortung für kommende Generationen übernimmt.“

Die Gedenkstätte Gusen zählt zu den historisch bedeutendsten Orten des nationalsozialistischen Terrors in Österreich. Zwischen 1940 und 1945 waren dort rund 72.000 Menschen aus rund 30 Nationen inhaftiert. Mindestens die Hälfte von ihnen kam ums Leben.