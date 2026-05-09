Gewessler gratuliert Stefan Kaineder zur Wahl als Spitzenkandidat der Grünen Oberösterreich

Linz (OTS) -

„Was für ein Ergebnis, was für eine Landesversammlung. Und vor allem: was für ein Spitzenkandidat! Stefan Kaineder hat eindrucksvoll gezeigt, dass er die grüne Bewegung in Oberösterreich kraftvoll ins Wahljahr 2027 lenken wird. So kennen und schätzen ihn die Oberösterreicher:innen: mitreißend, überzeugend, voller Einsatz. Genau das braucht dieses Land. Oberösterreich braucht eine Politik und eine Persönlichkeit, die es aus dem schwarz-blauen Dämmerzustand holen und konsequent auf Zukunftskurs bringen – damit die Menschen wieder Perspektiven haben, leistbare Energie bekommen und mit Zuversicht in die Zukunft schauen können. Stefan Kaineder ist dafür genau der Richtige“, gratuliert die Grüne Bundessprecherin Leonore Gewessler zur Spitzenkandidatur für die Landtagswahlen 2027.

Für Gewessler ist ein Kurswechsel in Oberösterreich längst überfällig: „Das Land stagniert und lässt Chancen liegen, weil Schwarz-Blau die Zukunft blockiert – und das spüren die Menschen ganz konkret im Alltag. Wenn Energie teurer wird, wenn Jobs in Zukunftsbranchen ausbleiben, wenn notwendige Entscheidungen aufgeschoben werden. Die Windkraft zeigt das deutlich: Ohne sie gibt es keine Energiewende. Sie wird dringend gebraucht, aber systematisch verhindert. Stefan Kaineder steht dafür, dass sich das ändert – für leistbare Energie, sichere Arbeitsplätze und echte Zukunftschancen.“

„Es macht einen Unterschied, wer regiert, und das sieht man gerade sehr deutlich. Mit grüner Regierungsbeteiligung war die Energiewende auf Kurs. Schwarz-Rot-Pink hat diesen Kurs verlassen und die Energiewende aufs Abstellgleis geschoben. Jetzt schlagen Energiekrise und Iran-Krieg voll durch, und am Ende zahlen die Menschen die Rechnung. Klar ist: Wir müssen raus aus der Energiekrisenspirale und den fossilen Abhängigkeiten. Das gilt auch für Oberösterreich. Entscheidend wird sein, wer regiert und wer in der Koalition sitzt: Kräfte, die weiter an Putins Gas hängen, oder jene, die echte Energieunabhängigkeit schaffen wollen – damit Energie leistbar bleibt und wir nicht länger von Krisen im Ausland abhängig sind. 2027 ist eine Richtungsentscheidung“, sagt Gewessler abschließend.