„Opening Ceremony“ des Eurovision Song Contest 2026 aus dem Eurovision Village am Wiener Rathausplatz

Wien (OTS) -

Die große „Opening Ceremony“ ist der spektakuläre Auftakt des Eurovision Song Contest. Sie findet am Sonntag, dem 10. Mai 2026, am Wiener Rathausplatz – und ab 16.55 Uhr in „Welcome to Vienna – Das ESC Opening“ live in ORF 1 und auf ORF ON – statt. Am „Turquoise Carpet“ ziehen alle 35 Delegationen vom Burgtheater Richtung Rathaus – empfangen von bis zu 15.000 Fans und zahlreichen Medienvertreterinnen und Medienvertretern aus aller Welt. Fanny Stapf und Max Bauer führen im ORF-Glasstudio durch die Sendung, während Philipp Maschl und Tina Ritschl Stimmen und Eindrücke von Acts und Publikum einfangen. Für einen festlichen Empfang sorgt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Christian Kolonovits u. a. mit Arrangements der österreichischen ESC-Gewinnersongs. Die Woodstock Allstar Band heißt jede Delegation mit einem musikalischen Zitat aus ihrem Land willkommen, bevor die Delegationen im Wiener Rathaus offiziell begrüßt werden. Die „Opening Ceremony“ markiert nicht nur für die diesjährigen Teilnehmer:innen den Start in die ESC-Woche, sondern ist auch gleichzeitig die Eröffnung des Eurovision Village für die Fans am Wiener Rathausplatz. Für das ORF-Publikum läutet die Sendung „Welcome to Vienna – Das ESC Opening“ die mehr als 100 Stunden Live-Programm aus dem ORF-Glasstudio am Wiener Rathausplatz ein, aus dem sich ORF 1, ORF 2, ORF III, Ö1, Ö3, FM4, ORF Wien und ORF Niederösterreich melden. Fotos der Veranstaltung stehen im Laufe des Sonntagabends unter diesem Link zur Verfügung: https://www.picdrop.com/orf/peVudE9ADQ

Das Programm im Eurovision Village am 10. Mai

Am Sonntag, dem 10. Mai, wird die ESC-Show-Woche 2026 mit der „Opening Ceremony“ (Einlass 14.00 Uhr, ab 16.55 Uhr live in ORF 1) im Eurovision Village am Wiener Rathausplatz offiziell eröffnet. Eingestimmt darauf wird im Eurovision Village bereits ab 14.00 Uhr u. a. mit „The Great ESC Singalong“ mit Monika Ballwein & The Voices of Volunteers sowie Ö3-Moderatorin Sylvia Graf mit ihrem Stage-DJ Manuel Winkler. Gegen 16.00 Uhr gibt Österreichs ESC-Star COSMÓ eine Dance Lesson, um mit allen gemeinsam den „Tanzschein“ zu machen. Anschließend an die Eröffnungsfeier sorgen ab ca. 19.00 Uhr Österreichs ehemaliger ESC-Teilnehmer Eric Papilaya & The Good Vibe Tribe sowie Eurodance-Legende Haddaway für gute Stimmung, gefolgt von einem Public Viewing von „Udo Jürgens: Das letzte Konzert – Zürich 2014“ (ca. 21.30 Uhr). Im Eurovision Village gilt am 10. Mai und auch am Finaltag, dem 16. Mai, eine strenge No-Bag-Policy. Taschen, Rucksäcke, Bauchtaschen und Handtaschen sind ausnahmslos verboten. Erlaubt sind ausschließlich kleine persönliche Gegenstände wie Geldbörse, Handy und Schlüssel sowie transparente Behältnisse im Format von maximal A6.