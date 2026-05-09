  • 09.05.2026, 08:24:02
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Initiative Freiheitliche Frauen NÖ: 30-jährige Reinhild Hügel neue Landesobfrau

Verjüngung innerhalb der IFF NÖ als klares Signal

Sankt Pölten (OTS) - 

„Mit Reinhild Hügel übernimmt eine engagierte junge Frau Verantwortung für die Zukunft der Freiheitlichen Frauen in Niederösterreich. Die Verjüngung innerhalb unserer Bewegung ist ein wichtiges Signal und bringt neue Ideen sowie frischen Schwung mit sich“, zeigte sich die langjährige IFF NÖ-Obfrau LAbg. Edith Mühlberghuber nach der Generalversammlung der Initiative Freiheitlicher Frauen Niederösterreich (IFF NÖ) am Freitag, dem 8. Mai 2026, in St. Pölten erfreut.

Edith Mühlberghuber selbst bleibt geschäftsführende Obfrau, die 30-jährige, dreifache Mutter und Gemeinderätin Reinhild Hügel aus Behamberg (Bezirk Amstetten) wurde einstimmig gewählt. Als ihre Stellvertreterin wird Susanne Weber in den kommenden vier Jahren tätig sein.

Die Initiative Freiheitliche Frauen (IFF) ist Plattform, Anlaufstelle und ein Netzwerk von Frauen für Frauen. Sie stellt einen Gegenpol zum erbitterten Geschlechterkampf der linken Feministinnen dar. „IFF NÖ steht für Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung, Chancengleichheit und Gleichberechtigung, Schluss mit dem Gender-Irrweg, Sicherheit in allen Lebenslagen und bekennt sich zu unserer Heimat, unserer Kultur, unseren Traditionen und zu unserer Sprache. Uns ist es wichtig, dass wir den nächsten Generationen ein Land hinterlassen, in dem man gerne lebt. Wir freiheitlichen Frauen sind stolz, Österreicherinnen zu sein“, so Mühlberghuber und Hügel unisono.

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