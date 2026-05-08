Drei Auszeichnungen für ORF-Krimis beim Deutschen FernsehKrimi-Festival 2026

Wien (OTS) -

Auszeichnungen für den ORF/ZDF-Landkrimi „Acht“ sowie die ORF/ARTE-Verfilmung von Thomas Stipsits’ drittem „Stinatz Krimi – Eierkratz-Komplott“ beim Deutschen FernsehKrimi-Festival 2026 in Wiesbaden: Nach 2014 (für Andreas Prochaskas ORF/ZDF-Koproduktion „Spuren des Bösen – Zauberberg“), 2017 (für David Schalkos Landkrimi „Höhenstraße“, eine Koproduktion von ORF und Superfilm), 2023 (für Karl Markovics’ Landkrimi „Das Schweigen der Esel“, eine Koproduktion von Produktion von ORF und ARTE, hergestellt von Superfilm) und 2024 (Ehrenpreis für Adele Neuhauser für ihre Rolle im Austro-„Tatort“) gehen 2026 wieder Preise an den ORF – sowohl der renommierte Hauptpreis des Festivals als auch zwei Sonderpreise. Die Verleihung findet heute, am Freitag, dem 8. Mai 2026, um 20.00 Uhr in der Caligari FilmBühne in Wiesbaden statt.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Die Auszeichnungen von ‚Acht‘ und damit eines weiteren Films der ORF-Landkrimi-Reihe, sowie mit ‚Uhudler-Verschwörung‘ des dritten ‚Stinatz Krimis‘ zeigen einmal mehr, dass Regionalität in fiktionalen Formaten von den Zuschauerinnen und Zuschauern geschätzt wird. Die Erfolge beim diesjährigen FernsehKrimi-Festival sind ein wunderbarer Beleg dafür, dass die unterschiedlichen Facetten des österreichischen Charmes auch über die Grenzen hinaus gemocht werden. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten und natürlich insbesondere Regina Fritsch und Thomas Prenn.“

Der Deutsche FernsehKrimi-Preis (Hauptpreis des Festivals) geht an den von Marie Kreutzer (Regie und Drehbuch) inszenierten Niederösterreich-Landkrimi „Acht“, der am Dienstag, dem 23. September 2025, seine ORF-1-Premiere feierte und dabei durchschnittlich 753.000 Zuseher:innen bei 28 Prozent Marktanteil (12+) erreichte. In den Hauptrollen des insgesamt vierten Niederösterreich-Films der ORF-Erfolgsreihe und nach „Vier“ zweiten Falls von Marie Kreutzer ermitteln Regina Fritsch und erstmals Thomas Prenn. Das Duo wurde mit einem Sonderpreis für das Beste Schauspiel bedacht. In weiteren Rollen sind u. a. auch Verena Altenberger, Stefan Pohl, Zeynep Buyraç, Alexander Strobele, Juergen Maurer, Hilde Dalik, Joshua Jagersberger, Lilian Rosskopf, Julia Cencig, Marcel Mohab und Eva Spreitzhofer zu sehen. „Acht“ ist eine Koproduktion der Film AG mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von FISA+, Film in Austria, des Fernsehfonds Austria (Exzellenzbonus) und des Landes Niederösterreich.

Ein weiterer Sonderpreis wird an die ORF/ARTE-Verfilmung von Thomas Stipsits’ drittem „Stinatz Krimi – Eierkratz-Komplott“ vergeben. In Daniel Geronimo Prochaskas Film nach einem Drehbuch von Stefan Hafner und Thomas Weingartner (nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Stipsits), der bei seiner ORF-1-Premiere am Montag, dem 30. März 2026, eine durchschnittliche Reichweite von 1,147 Millionen bei 39 Prozent Marktanteil (12+) erzielte, spielen neben Thomas Stipsits in weiteren Rollen u. a. auch Erika Deutinger, Linde Prelog, Erika Mottl, Sabrina Reiter, Christoph Krutzler, Clemens Berndorff, Lukas Walcher, Julia Edtmeier, Alexander Absenger, Mona Kospach und Hannah Darabos, Eva Maria Frank, Klaus Windisch, Selina Heindl, Reinhold G. Moritz und Ferry Öllinger. „Eierkratz-Komplott“ ist eine Koproduktion von Mona Film, ORF und ARTE mit Unterstützung von FISA+, ABA, Fernsehfonds Austria und Land Burgenland.

Das Deutsche FernsehKrimi-Festival ist eine Veranstaltung des Kulturamtes der Landeshauptstadt Wiesbaden mit Unterstützung durch die Hessen Film & Medien, den Hessischen Rundfunk und die SV SparkassenVersicherung, in Kooperation mit dem Medienzentrum Wiesbaden und dem „Wiesbadener Kurier“.