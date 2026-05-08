SPÖ-Seltenheim: „Wer mehr arbeiten will, muss auch die Chance dazu bekommen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim unterstützt den von SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann eingebrachten Vorschlag für ein gesetzlich abgesichertes Recht auf Stundenaufstockung bei Teilzeitbeschäftigten. „Viele Menschen wollen ihre Arbeitszeit erhöhen und scheitern nicht am fehlenden Willen, sondern an den bestehenden Rahmenbedingungen. Genau das müssen wir ändern“, so Seltenheim heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Wer mehr arbeiten wolle, müsse auch die Möglichkeit dazu bekommen, etwa durch leistbare und verlässliche Kinderbetreuung sowie klare rechtliche Rahmenbedingungen für eine Stundenaufstockung. Ein wesentlicher Schwerpunkt des Doppelbudgets liege auf dem Ausbau der Kinderbetreuung, der eine zentrale Voraussetzung für ein Recht auf Stundenaufstockung sei. ****

Für Seltenheim ist, wie auch von Sozialministerin Schumann betont, klar, dass Teilzeitbeschäftigte, die ihre Arbeitszeit erhöhen möchten, künftig einen klar geregelten Anspruch auf Aufstockung erhalten sollen, sofern keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen. „Vor dem Hintergrund des zusätzlichen Spielraums für Unternehmen infolge der geplanten Senkung der Lohnnebenkosten ist es realistisch, ein gesetzlich verankertes Recht auf Aufstockung der Arbeitszeit bis spätestens 2028 umzusetzen“, so Seltenheim.

Dass gleichzeitig Millionen Überstunden geleistet werden, während viele Beschäftigte gerne mehr arbeiten würden, zeige die strukturellen Ungleichgewichte am Arbeitsmarkt deutlich. Ein modernes Arbeitsrecht müsse deshalb auch bessere Möglichkeiten schaffen, innerhalb bestehender Beschäftigungsverhältnisse mehr Stunden arbeiten zu können. „Die SPÖ setzt auf konkrete Maßnahmen, damit Beschäftigte Beruf, Familie und höhere Arbeitszeiten besser vereinbaren können“, so Seltenheim. (Schluss) ff