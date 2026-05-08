GENUSS-FESTIVAL 2026 macht heimische Qualität zum Erlebnis

Wien (OTS) -

Das GENUSS-FESTIVAL bringt von 8. bis 10. Mai Österreichs kulinarische Vielfalt in den Wiener Stadtpark. Mehr als 100 bäuerliche Direktvermarktungsbetriebe, Lebensmittelmanufakturen und Gastronomiebetriebe präsentieren regionale Spezialitäten aus allen AMA GENUSS REGIONEN. Der Eintritt ist frei.



Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Das GENUSS-FESTIVAL zeigt, was Österreich kulinarisch stark macht. Es ist das Zusammenspiel aus dem handwerklichen Können unserer Bäuerinnen und Bauern und der hohen Qualität ihrer Produkte. Einmal im Jahr wird der Wiener Stadtpark zur großen Freiluft-Markthalle, die Vielfalt sichtbar macht, die Leidenschaft der Produzentinnen und Produzenten spürbar werden lässt und Qualität erlebbar macht. Für mich ist klar, unsere Landwirtschaft leistet Großartiges und verdient dafür Wertschätzung, faire Rahmenbedingungen und auch in Zukunft unsere volle Unterstützung.“



Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner: „Kulinarik ist ein zentraler Teil des Urlaubserlebnisses in Österreich. Wer unser Land besucht, sucht nicht nur schöne Landschaften, sondern auch echten Geschmack, regionale Qualität und authentische Begegnungen. Das GENUSS-FESTIVAL macht diese Stärke mitten in Wien erlebbar und zeigt, wie eng Herkunft, Handwerk und touristische Wertschöpfung zusammengehören.“



Das Festival gliedert sich in vier Erlebnisbereiche: „Wald & Wiese“, „Erde“, „Wasser“ und „Spezialitäten“. Die Gäste erwartet ein breites Angebot. Von Käse, Fleisch- und Fischspezialitäten zu Brot, Öle und Delikatessen ist alles dabei.



Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing: „Das GENUSS-FESTIVAL im Wiener Stadtpark lädt dazu ein, die kulinarische Vielfalt unserer Regionen direkt vor Ort zu entdecken. Besucherinnen und Besucher können dabei mit mehr als 100 zertifizierten AMA GENUSS REGION Produzentinnen und Produzenten persönlich ins Gespräch kommen und erleben, wie viel Leidenschaft, Handwerk und Qualität hinter regionalen Spezialitäten steckt. Gerade das macht das Festival so besonders: Bei vielen großen Veranstaltungen bleibt oft unklar, woher die angebotenen Lebensmittel stammen – beim GENUSS-FESTIVAL ist Qualität aus der Region transparent und unmittelbar erlebbar.“



Auch 2026 präsentieren ausschließlich Betriebe mit dem Gütesiegel AMA GENUSS REGION ihre Produkte. Das staatlich anerkannte Gütesiegel steht für nachvollziehbare Herkunft, geprüfte Qualität, klare Kriterien und unabhängige Kontrollen.



Die ARGE Netzwerk Kulinarik veranstaltet das Genuss-Festival gemeinsam mit der Stadt Wien. Kooperationspartner sowie Bund, Länder und Europäische Union unterstützen die Veranstaltung.



Öffnungszeiten GENUSS-FESTIVAL 2026:

Freitag, 8. Mai 2026: 11:00 bis 21:00 Uhr

Samstag, 9. Mai 2026: 10:00 bis 21:00 Uhr

Sonntag, 10. Mai 2026: 10:00 bis 17:00 Uhr



Weitere Informationen: festival.genussregionen.at