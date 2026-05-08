  • 08.05.2026, 15:58:03
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Future Tech Bootcamp am zukünftigen Europacampus Hainburg

Internationale Großveranstaltung bringt Innovation, Bildung und Wirtschaft zusammen

Gruppenfoto im Rahmen der Eröffnung des Bootcamps in Hainburg. V.l.n.r. Thomas Häringer (Stadtrat Hainburg), Jiří Nantl (Co-Projektleiter Europacampus Hainburg), Johannes Gumprecht (Bürgermeister Hainburg), Sandra Stromberger (Industry meets Makers), Franz Fidler (Leiter der Fakultät Technik und Wirtschaft der USTP), Jonas Philipp Vallentin (Projektkoordinator an der USTP), Markus Kleinfercher (Projektleiter des Twin City Hubs 2CFIMH)
Hainburg / St. Pölten (OTS) - 

Mit dem #IMM2026 Twin City Future Tech Bootcamp ist Anfang Mai die erste große Veranstaltung am Standort des zukünftigen Europacampus Hainburg erfolgreich über die Bühne gegangen. Von 4. bis 7. Mai wurde Hainburg an der Donau zum Treffpunkt für Studierende, Maker*innen, Unternehmen, Verwaltung und internationale Partner*innen aus der gesamten Twin-City-Region Wien–Bratislava.

Rund 80 Teilnehmende arbeiteten im Rahmen des mehrtägigen Bootcamps gemeinsam an realen Herausforderungen aus Industrie und öffentlicher Verwaltung. Ziel war es, innovative Ideen und erste prototypische Lösungen zu entwickeln und damit neue Impulse für die Zukunft von Digitalisierung, Produktion und Zusammenarbeit zu setzen.

Die Veranstaltung markiert zugleich einen wichtigen Meilenstein für den künftigen Europacampus Hainburg, der sich als innovativer Bildungs- und Vernetzungsstandort in der Region positionieren soll. Die USTP war dabei erstmals mit einer größeren Veranstaltung vor Ort vertreten.

Potenzial für regionale Innovation

„Dieser Auftakt am zukünftigen Europacampus Hainburg zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial hier entsteht – Innovation wirkt konkret. Für uns als USTP und unsere European University E³UDRES² ist das ein zukunftsweisender Start. Besonders die enge Vernetzung in der Twin-City-Region und die Zusammenarbeit mit starken Partner*innen wie der TU Wien werden diesen Standort nachhaltig prägen“, sagt Franz Fidler, Leiter der Fakultät für Technik und Wirtschaft der USTP.

Mehr zum Thema: https://www.ustp.at/de/stories/news/future-tech-bootcamp-am-zukuenftigen-europacampus-hainburg

Rückfragen & Kontakt

USTP – University of Applied Sciences St. Pölten
Mag. Mark Hammer
Telefon: +43/676/847 228 269
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Website: https://www.ustp.at

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