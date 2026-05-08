Eurovision Song Contest: Verordnungen der Landespolizeidirektion Wien und Verkehrssperren

Wien (OTS) -

Die Umsetzung des umfangreichen Maßnahmenpaketes der Wiener Polizei für den Eurovision Song Contest 2026 ist bereits weit fortgeschritten. Letzte Schritte wie die Verordnung von sicherheitspolizeilichen Platzverboten und Durchsuchungsanordnungen wurden getroffen. Darüber hinaus wird es eine Drohnen-Verbotszone im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um die drei Hauptörtlichkeiten geben.



Es gibt drei zentrale Örtlichkeiten:

· die Wiener Stadthalle als Veranstaltungsstätte,

· der Rathausplatz, wo das „Village“ stattfindet,

· sowie dem „EURO-CLUB“ im „Praterdome“.



In diesen Bereichen gelten besondere Sicherheitsstandards. Das „ESC Village“ am Rathausplatz wird zwischen 15.000 und 30.000 Personen aufnehmen, weshalb es auch zu einer Teilsperre der Ringstraße im dortigen Bereich kommen wird.



Platzverbot und Durchsuchungsanordnungen:

Im Veranstaltungsbereich Stadthalle wurde durch das Polizeikommissariat Fünfhaus ein Platzverbot verordnet, welches Nichtberechtigten den Aufenthalt zu festgelegten Zeiten verbietet.

https://www.polizei.gv.at/lpd_docs/4411.pdf

https://www.polizei.gv.at/lpd_docs/4415.pdf



Gemäß § 41 Abs 1 SPG wurden an den Veranstaltungsörtlichkeiten (Wiener Stadthalle, Rathausplatz und Praterdome) eine Durchsuchungsanordnung verordnet.



https://www.polizei.gv.at/lpd_docs/4412.pdf

https://www.polizei.gv.at/lpd_docs/4417.pdf

https://www.polizei.gv.at/lpd_docs/4419.pdf

Geplante Verkehrsmaßnahmen

· Im Bereich der Stadthalle, des ESC-Austragungsorts:

Verkehrssperre der Hütteldorfer Straße zwischen Gürtel und Vogelweidplatz von 11.05.2026, 17 Uhr bis 17.05.2026, 3 Uhr

· Aufgrund der ESC-Rahmen-Veranstaltungen am Rathausplatz:

Verkehrssperre der Ringstraße zwischen Operngasse und Schottengasse am 10., 12., 14. und 16.05.2026 jeweils von 12 bis 1 Uhr. Die Ableitung des Verkehrs erfolgt über Operngasse – Getreidemarkt und 2er Linie.



Weitere Temporäre Verkehrssperren und Verkehrsableitungen auf allen angrenzenden Straßenzügen erfolgen bei Bedarf. Die Verkehrssperren werden vom polizeilichen Einsatzleiter vor Ort für die jeweils unbedingt notwendige Dauer verfügt.



Weitere Informationen:

Nähere Informationen zu den Vorbereitungen, zum Einsatz, zu den besonderen Maßnahmen, eingesetzten Kräften u.v.m. entnehmen Sie bitte der mehrsprachigen ESC-Landing Page der Polizei: https://www.polizei.gv.at/wien/songcontest



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