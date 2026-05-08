- 08.05.2026, 15:03:32
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AVISO: Lokalaugenschein im ESC-Einsatzstab der Landespolizeidirektion Wien
Statements von u.a. Minister Karner, Staatssekretär Leichtfried, DSN-Direktorin Mayer und Landespolizeivizepräsident Csefan zu den Sicherheitsvorkehrungen – 11. Mai 2026, 12:45 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, die Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Sylvia Mayer, der Landespolizeivizepräsident von Wien, Dieter Csefan, der Leiter der Direktion für Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra, Bernhard Treibenreif, und Klaus Formanek, Hauptinspektionsoffizier des Samariterbunds Wien, laden zu einem Lokalaugenschein in den Einsatzstab rund um den Eurovision Song Contest 2026 ein.
Nach einem Lagevortrag folgen Pressestatements.
Wann: 11. Mai 2026, 12:45 Uhr
Wo: Landespolizeidirektion Wien, Heßgasse 8, 1010 Wien
Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/ewmus3rz
AVISO: Lokalaugenschein im ESC-Einsatzstab der Landespolizeidirektion Wien
Statements von Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried, DSN-Direktorin Mayer und Landespolizeivizepräsident Csefan zu den Sicherheitsvorkehrungen
Datum: 11.05.2026, 12:45 Uhr
Ort: Landespolizeidirektion Wien
Heßgasse 8
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at
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