Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, die Direktorin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, Sylvia Mayer, der Landespolizeivizepräsident von Wien, Dieter Csefan, der Leiter der Direktion für Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra, Bernhard Treibenreif, und Klaus Formanek, Hauptinspektionsoffizier des Samariterbunds Wien, laden zu einem Lokalaugenschein in den Einsatzstab rund um den Eurovision Song Contest 2026 ein.

Nach einem Lagevortrag folgen Pressestatements.

Wann: 11. Mai 2026, 12:45 Uhr

Wo: Landespolizeidirektion Wien, Heßgasse 8, 1010 Wien

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/ewmus3rz

AVISO: Lokalaugenschein im ESC-Einsatzstab der Landespolizeidirektion Wien

Statements von Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried, DSN-Direktorin Mayer und Landespolizeivizepräsident Csefan zu den Sicherheitsvorkehrungen

Datum: 11.05.2026, 12:45 Uhr

Ort: Landespolizeidirektion Wien

Heßgasse 8

1010 Wien