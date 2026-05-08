  • 08.05.2026, 14:43:03
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ORF-„Pressestunde“ mit Beate Meinl-Reisinger, BM für europäische und internationale Angelegenheiten, NEOS

Am 10. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Sie hat NEOS in die erste Dreierkoalition Österreichs geführt und in dieser Koalition die Rolle der Außenministerin übernommen: Beate Meinl-Reisinger. Und sie legt diese Rolle sehr aktiv an: Usbekistan, New York, Türkei, Saudi-Arabien und natürlich immer wieder Brüssel. Um klare Worte ist Meinl-Reisinger selten verlegen. Die Senkung der Lohnnebenkosten reklamiert Meinl-Reisinger als pinken Erfolg. Die Anhebung des Pensionsantrittsalters in Österreich werde kommen, ist sie sicher, und für die Entwicklung der Europäischen Union hat sie mehrere Ideen und Forderungen – passend für den bevorstehenden Europatag. Wo liegen die größten Herausforderungen, innerhalb der EU und in Österreich? Welche Konflikte werden weitergehen, wo gibt es Hoffnung auf eine Lösung und wie läuft die Arbeit innerhalb der Koalition?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 10. Mai 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Ingrid Steiner-Gashi, „Kurier“, und Peter Unger, ORF.

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