Vienna Insurance Group: IFC der Weltbankgruppe wird sich an rumänischer Pensionskasse Carpathia Pensii beteiligen

Wien (OTS) -

Strategische Partnerschaft soll private Altersvorsorge in Rumänien forcieren

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat mit der International Finance Corporation (IFC), einem Mitglied der Weltbankgruppe, eine Vereinbarung zum Erwerb - vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen - von rund 10 % der Stammaktien an ihrer rumänischen Pensionskassengesellschaft Carpathia Pensii unterzeichnet. Über die strategische Partnerschaft soll der Ausbau der freiwilligen privaten Pensionsvorsorge in Rumänien forciert werden.

Peter Höfinger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance Group und für Rumänien verantwortlicher VIG-Vorstand zu den Hintergründen: „ Es freut uns sehr, dass wir unsere bereits erfolgreich etablierte Partnerschaft mit der IFC auch auf den rumänischen Markt ausweiten werden. Die geplante Beteiligung der IFC an unserer rumänischen Pensionskassengesellschaft stärkt unsere Position am lokalen Pensionsmarkt und wird die Produktentwicklung sowie die Digitalisierungsstrategie der Carpathia Pensii unterstützen. Zusammen werden wir vor allem wichtige Schritte zur Stärkung der freiwilligen Altersvorsorge in Rumänien setzen, die trotz positiver Wachstumsdynamik immer noch unterrepräsentiert ist. “ Peter Höfinger beschreibt damit Rahmenbedingungen, die nicht nur für den rumänischen Markt gelten. Denn vor dem Hintergrund demografischer Herausforderungen und steigender finanzieller Belastungen der staatlichen Pensionssysteme sieht die VIG in der gesamten CEE-Region erhebliches Potenzial im Bereich der privaten Vorsorge.

Die Weltbank ist als „intellektueller Architekt“ der Einführung eines mehrsäuligen privaten Rentensystems in Rumänien zu sehen. Die ersten Reforminitiativen auf der Grundlage dieses theoretischen Modells wurden bereits 1994 auf den Weg gebracht, in Rumänien erfolgte die tatsächliche Umsetzung zwischen 2006 und 2008. Nach rund 18 Jahren Beitragszahlungen in die privaten Rentensysteme der zweiten und dritten Säule, verwalten die Rentenfonds ein Vermögen von über 40 Milliarden Euro für ein zusätzliches Einkommen der Rumän:innen im Ruhestand.

Die zur VIG gehörende Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. mit Sitz in Cluj ist seit 2007 am rumänischen Markt tätig. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 4 Milliarden Euro ist sie die viertgrößte Pensionskasse in Rumänien und betreut mehr als eine Million Kund:innen.