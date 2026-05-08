Die Highlights rund um den Eurovision Song Contest 2026 am 13. Mai

Wien (OTS) -

Auch am Tag nach dem ersten Semifinale, am Mittwoch, dem 13. Mai 2026, widmen sich alle ORF-Kanäle – ORF 1, ORF 2, ORF III, Ö1, Ö3 und FM4 sowie ORF ON, ORF KiDS und Social Media – dem Eurovision Song Contest 2026 in Wien. ORF 1, ORF III, Ö3 und FM4 senden wieder aus dem ORF-Glasstudio am Wiener Rathausplatz im Herzen des Eurovision Village. In der Wiener Stadthalle finden ein Probendurchlauf sowie die „Evening-Preview-Show“ des zweiten Semifinales statt. Die Side Events, u. a. im Eurovision Village, im Eurofan House und im EuroClub, bieten auch abseits der ORF-TV-Highlights rund um den größten TV-Unterhaltungsevent der Welt zahlreiche Programmpunkte für ESC-Begeisterte.

Durchlaufprobe und Evening-Preview-Show des zweiten Semifinales am 13. Mai in der Wiener Stadthalle

Ab 15.30 Uhr wartet ein Probendurchlauf auf alle Teilnehmer:innen des zweiten Semifinales sowie mit Frankreich, Großbritannien und Österreich zwei der „Big Four“ und der Vertreter des Gastgeberlandes. Mit dabei: Bulgarien (DARA – „Bangaranga“), Aserbaidschan (JIVA – „Just Go“), Rumänien (Alexandra Căpitănescu – „Choke me“), Luxemburg (Eva Marija – „Mother Nature“), Tschechien (Daniel Zizka – „CROSSROADS“), Frankreich (Monroe – „Regarde!“), Armenien (SIMÓN – „Paloma Rumba“), Schweiz (Veronica Fusaro – „Alice“), Zypern (Antigoni – „JALLA“), Österreich (COSMÓ – „TANZSCHEIN“), Lettland (Atvara – „Ēnā“), Dänemark (Søren Torpegaard Lund – „Før vi Går Hjem“), Australien (Delta Goodrem – „Eclipse“), Ukraine (LELÉKA – „Ridnym“), Großbritannien (LOOK MUM NO COMPUTER – „Eins, Zwei, Drei“), Albanien (Alis – „Nân“), Malta (Aidan – „Bella“) und Norwegen (JONAS LOVV – „Ya Ya Ya“). Ab 21.00 Uhr findet die „Evening-Preview-Show“ des zweiten Semifinales statt.

„Insieme“ im Eurovision Village, Auri-Kinderbuchlesung im Eurofan House und ESC-Stars bei den Side-Events

Wie schon Toto Cutugno 1990 mit „Insieme“ gesungen hat, stehen am 13. Mai im Eurovision Village am Wiener Rathausplatz Europa und große Eurovisionen im Mittelpunkt. Das Live-Programm startet täglich um 16.00 Uhr mit einem „TANZSCHEIN“-Flashmob von Radio-Wien-Tanz-Experte Chris Lachmuth, der mit dem Publikum COSMÓs Choreografie einstudiert. Schon untertags stehen mit den diesjährigen ESC-Stars aus Moldau (Satoshi), Belgien (ESSYLA) und Polen (Alicja) internationale Musiker:innen auf der Bühne. Am Abend ab 19.00 Uhr werden ehemalige ESC-Acts wie Lordi (Finnland, ESC 2006, Platz 1), Erika Vikman (Finnland, ESC 2025, Platz 11) und Tommy Cash (Estland, ESC 2025, Platz 3), der nicht nur seinen Superhit „Espresso Macchiato“ mitbringt, für Nostalgie und Stimmung sorgen. Bereits am frühen Abend heizt die auch 2026 wieder für San Marino antretende italienische Sängerin Senhit dem Publikum mit einem eigenen DJ Set ein.

Im Eurofan House liest Autorin Yvonne Lacina-Blaha aus dem Kinderbuch „AURI – Die Show seines Lebens“ rund um das Maskottchen des diesjährigen Eurovision Song Contest. Außerdem warten weitere Stars des ESC 2026 auf die Fans, am Mittwoch mit den Acts aus Litauen (Lion Ceccah, 12.00 Uhr), Moldau (Satoshi, 14.00 Uhr), Georgien (Bzikebi, 15.00 Uhr) und Griechenland (Akylas, 16.00 Uhr). Um 17.30 Uhr startet das OGAE Austria Pubquiz im Café.

Der EuroClub im Wiener PraterDOME wartet am 13. Mai bei der „Pink Night“ mit Glitter, Pop-Anthems und purer Eurovisions-Energie, die auf Farbe, Vielfalt und internationale Feierlaune treffen, mit Stars des diesjährigen Eurovision Song Contest auf. Dem Partyvolk heizen außerdem u. a. DJ FirstRank, DJ Henrik, DJ Linus, DJ Ohrmeister, ITZIK, Schlagerprofilerna und Sinner G ein.

Und: Die Chance auf „Dein ESC-Fan-Armband“ gibt es bei der WIENXTRA Jugendinfo, am Naschmarkt findet der „Eurovision Market Contest“ sowie am Meidlinger Markt das Open-Air-Konzert „MUSiK.MARKT 2026 – So bunt klingt Wien“ statt. „Eurovision Song Contest Drinks & Music“ gibt es im Café Mozart, das „Eurovision Pub Quiz“ im USUS am Wasser, „LIV, LOVE, LAUGH STRÖMQUIST“ im Volkstheater. „KUNSTSCHATZI goes Eurovision Song Contest“ heißt es im Kunsthistorischen Museum, im U4 wird bei „Sound of Europe – The Eurovision Party“ gefeiert und im Volksgarten Pavillon steht „Queers in the Garden“ auf dem Programm.

Die ESC-Highlights in ORF 1, ORF 2 und ORF III am 13. Mai

Fanny Stapf begrüßt im ORF-1-Vorabend-Magazin „Vienna 2026 – Das Song Contest Magazin“ am Mittwoch, dem 13. Mai, um 17.55 Uhr live im ORF-Glasstudio am Wiener Rathausplatz folgende Gäste: Griechenlands diesjährigen ESC-Teilnehmer Akylas, die Sängerin Senhit, die nach 2011 und 2021 auch in diesem Jahr wieder für San Marino antritt, die finnische Band Lordi, die den ESC 2006 mit ihrem Lied „Hard Rock Hallelujah“ gewonnen hat und das ESC-Maskottchen Auri. ORF-Reporterin Larissa Robitschko ist im Eurovision Village am Rathausplatz unterwegs und fängt die Stimmung bei den Fans aus aller Welt ein. Philipp Maschl meldet sich als Live-Reporter aus der Wiener Stadthalle, bietet Backstage-Einblicke von den Vorbereitungen und spricht mit den diesjährigen Delegationen. ORF-Wissenschaftsredakteur Tobias Mayr meldet sich mit der Rubrik „ESC-Science“. Und ein Mitglied des ESC-Core-Teams ist wieder zu Gast im Studio und gibt Backstage-Einblicke in den Musikevent.

Im „ZIB Magazin ESC“ (Montag bis Samstag, 19.56 Uhr, ORF 1) meldet sich Philipp Maschl live aus der Wiener Stadthalle. Am Mittwoch widmet er sich dem Thema „Der ESC und die Politik“. Schon bei der Gründung des ESC stand eine politische Idee im Mittelpunkt: Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu verbinden. Immer wieder nutzen Länder ihre Auftritte, um – zumindest zwischen den Zeilen – Haltung zu zeigen. Seit den 2000er Jahren werden diese Debatten offener und lauter.

In „Dok 1“ blickt Host Lisa Gadenstätter hinter die Kulissen einer Branche, die von Glanz lebt – im Hintergrund aber unter enormem Druck steht. Im Zentrum der Ausgabe „Vom Talent zum Superstar – Der harte Weg zum Ruhm“ (20.15 Uhr, ORF 1) stehen Melissa Naschenweng, die Band Folkshilfe und Pizzera & Jaus.

Der Sieg beim Eurovision Song Contest läutete ihre Weltkarriere ein: Mit den Dokus „ABBA Forever“ (21.05 Uhr) und „Celine Dion: The Heart Goes On“ (22.00 Uhr) lässt ORF 1 Meilensteine der Musikgeschichte Revue passieren.

Für „Guten Morgen Österreich“ (Montag bis Freitag, 6.30 Uhr, ORF 2) meldet sich Katharina Reigersberg am Mittwoch mit Volunteers aus dem Glasstudio am Rathausplatz. Martina Reuter zeigt die besten ESC-Outfits. Zu Gast im Studio ist Schlagersängerin und ESC-Teilnehmerin Nicole.

Für „Studio 2“ (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr, ORF 2) ist Verena Hartlieb backstage in der Stadthalle unterwegs und wirft am Mittwoch einen Blick auf die „Technik dahinter“ – von Regie und Licht bis zu Greenroom und Kommentatoren-Kabine.

„Kultur Heute“ (Montag bis Freitag, 19.40 Uhr, ORF III) sendet live aus dem ORF-Glasstudio am Rathausplatz und widmet sich den zahlreichen Facetten des ESC.

Das ESC-Programm der ORF-Radios am 13. Mai

In den „Gedanken für den Tag“ um 6.57 Uhr in Ö1 erzählt Historikerin Kerstin Susanne Jobst, wie sie leidenschaftliche Beobachterin dieses einzigartigen Musikevents wurde. Sie bietet spannende Einblicke für ESC-Fans, Musikinteressierte und Kulturbeobachter gleichermaßen und verbindet historische Expertise mit aktueller Popkultur.

Der Ö3-Wecker sendet live von 5.00 bis 9.00 Uhr aus dem ORF-Glasstudio im Eurovision Village am Rathausplatz. Das Ö3-Wecker-Moderationsteam Philipp Bergsmann und Anna Kratki steht in der ESC-Woche mit Österreich auf und liefert alle News zur größten Musikshow der Welt. „Mr. Song Contest“ Andi Knoll ist mit seiner ESC-Rubrik im Ö3-Wecker zu hören – mit Fans aus ganz Österreich, von Bregenz über Graz bis nach Oberwart – und fängt damit die ESC-Stimmung im ganzen Land ein. Das Ö3-Wecker-Quiz „Wer gegen wen“ gibt es in der Song Contest-Woche in einer besonderen Version: ESC-Fans, die zu Gast in Wien sind, treten gegen die Ö3-Wecker-Moderator:innen an und testen ihr Allgemeinwissen zu Europa und Australien. Die Ö3-Reporter:innen berichten aus der Wiener Stadthalle, von Fantreffen, den lustigsten Side-Events und aus dem Eurovision Village – im Ö3-Wecker, in den Ö3-Nachrichten und auf den Ö3-Social-Media-Kanälen.

Die „FM4 Morning Show“ (6.00 Uhr) und https://fm4.ORF.at bringen Reviews des ersten Halbfinales. In „FM4 Sounds like Song Contest“ senden Conny Lee und Philipp Emberger von 15.00 bis 18.00 Uhr live aus dem ORF-Glasstudio im Eurovision Village am Rathausplatz. Mit vielen Live-Gästen wie Michael Ostrowski, Host des diesjährigen ESC, oder dem ESC-Vorjahressieger JJ. Außerdem sind aktuelle und vergangene ESC-Acts sowie FM4-Musiker:innen zu Gast, erzählen von ihren Lieblingsmomenten, Bühnenhighlights und dem ganz speziellen ESC-Gefühl. Live-Spiele mit dem Publikum vor Ort, spontane Challenges und Stories von Fans dürfen bei „FM4 Sounds like Song Contest“ natürlich nicht fehlen. Im Programm: die größten ESC-Hits, unerwartete Song-Perlen aus der Contest-Geschichte, aktuelle Beiträge des heurigen Jahrgangs und passende FM4-Tracks rund um das Thema Eurovision Song Contest.

Der Eurovision Song Contest auf ORF ON, ORF KiDS und Online

ORF ON bringt den Eurovision Song Contest dorthin, wo die Fans sind: live, hautnah und jederzeit abrufbar. Alle Live-Shows und das ganze Rundum-Programm zum ESC gibt es live und zum Nachschauen auf ORF ON sowie in einer umfangreichen ESC-Videokollektion.

„ZIB KiDS“ (6.00 und 7.50 Uhr in ORF 1, 18.55 Uhr auf ORF KiDS) widmet sich eine ganze Woche lang dem Song Contest und erklärt verständlich, informativ und aus Sicht der Kinder, wie der größte Musikwettbewerb der Welt funktioniert und wie er Menschen aus verschiedenen Ländern verbindet. Am Mittwoch, dem 13. Mai, ist die „ZIB KiDS“ am Ländermarkt mit Spezialitäten aus den Teilnehmerländern. Außerdem: Welche Verbindung gibt es zwischen dem ESC und Europa?

Mit spannenden Storys rund um den größten TV-Unterhaltungsevent der Welt, exklusiven Interviews, Bildern und Videos, Live-Tickern während der Shows sowie einer Social Wall mit Postings aus dem gesamten ESC-Universum bietet die ORF-Website https://songcontest.ORF.at/ einen umfassenden Blick auf das Geschehen. Die für den ESC vom ORF neu gelaunchte Seite ist die Hauptinformationsquelle für den Eurovision Song Contest.

Und auch auf Social Media werden die Nutzer:innen mit vielfältigem Content zu Acts, Shows und Events versorgt. Die Hosts Felicia Lu Kürbiß, Josefine Palla und Paul Pongratz nehmen bereits seit einigen Monaten Fans aus aller Welt mit in das bunte ESC-Universum und werden auch in der Show-Woche mit kreativen Inhalten auf den Social-Media-Plattformen Instagram und TikTok präsent sein.