Eurovision Song Contest 2026: Bürgermeister Ludwig und ORF-Generaldirektorin Thurnher bei Aufbau des Eurovision Village am Rathausplatz

Wien (OTS) -

Zwei Tage vor der großen Opening Ceremony, dem offiziellen Start der Eurovision-Woche in Wien, haben Bürgermeister Michael Ludwig und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher heute den Aufbau des Eurovision Village am Wiener Rathausplatz besichtigt. Ab Sonntag, 10. Mai öffnet hier der zentrale Treffpunkt für Fans des Eurovision Song Contest aus Wien, ganz Europa und der Welt.

Umfangreiche Arbeiten am und abseits des Rathausplatzes

Die Arbeiten für den Event sind enorm: Schon Ende April wurden erste Strukturen aufgebaut, seit dem 2. Mai läuft der Aufbau auf Hochtouren. Auf und rund um den Rathausplatz arbeitet ein Großaufgebot an Mitarbeiter*innen im Akkord an der Umsetzung des Eurovision Village. Bis zu 300 Personen sind zeitgleich mit dem Aufbau beschäftigt – von Bühnenbau und Technik über Infrastruktur, Gastronomie bis hin zu Sicherheits- und Organisationsmaßnahmen.

Das Eurovision Village zählt zu den größten temporären Eventflächen, die die Wiener Innenstadt in den vergangenen Jahren umgesetzt hat. Das Veranstaltungsgelände umfasst rund 70.000 Quadratmeter und erweitert sich an den vier Showtagen mit Ringsperren auf nahezu 100.000 Quadratmeter.

Direkt vor dem Rathaus entsteht die große Bühne, die das Herzstück des Eurovision Village bildet. Ergänzt wird das Gelände durch 15 Screens für Live-Übertragungen, 14 Gastronom*innen, 10 Sponsoren-Bereichen, zwei Merchandise-Zelten, einem Areal für Besucher*innen mit Behinderungen, einem Activity-Bereich mit Karaoke-Box und Photopoint sowie dem imposanten ORF-Glasstudio direkt an der Ringstraße und vielem mehr.

80 Stunden Programm auf der großen Bühne

Das Eurovision Village wird von 10. bis 17. Mai 2026 bei freiem Eintritt geöffnet sein und richtet sich an hunderttausende Gäste aus Wien, Österreich und aller Welt. Als offizieller Side Event der EBU ist das Eurovision Village fixer Bestandteil jeder ESC-Gastgeberstadt und in Wien der größte öffentlich zugängliche Veranstaltungsort der ESC-Woche.

Acht Tage lang erwartet die Besucher*innen ein dichtes, fast 80-stündiges Programm mit Live-Konzerten, DJ-Sets, Showformaten und interaktiven Angeboten. Highlight sind etwa die Auftritte aktueller und ehemaliger ESC-Teilnehmer*innen, bekannter Eurodance-Ikonen oder Stars der Vereinigten Bühnen Wien. Im Mittelpunkt stehen aber vor allem die drei Liveshows, die am 12., 14. und 16. Mai live aus der Wiener Stadthalle übertragen und am Rathausplatz gemeinsam verfolgt werden können. Pro Tag werden bis zu 45.000 Besucher*innen erwartet.

Ein besonderer Höhepunkt wird bereits am 10. Mai der Turquoise Carpet Event sein, bei dem alle 35 Delegationen erstmals geschlossen auftreten und damit den offiziellen Start der ESC-Woche in Wien markieren.

Bürgermeister Michael Ludwig zeigte sich bei der Baustellenbesichtigung beeindruckt vom Fortschritt der Arbeiten:

„Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem Einsatz hier seit Tagen gearbeitet wird. Wien ist bereit für den 70. Eurovision Song Contest. Mein großer Dank gilt allen Beteiligten, die rund um die Uhr daran arbeiten, dieses internationale Großereignis möglich zu machen und für hunderttausende Gäste ein sicheres und unvergessliches Erlebnis zu schaffen.“

ORF-Glasstudio als Herzstück der multimedialen Berichterstattung

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher präsentierte beim Medienrundgang das ORF-Glasstudio. An diesem pulsierenden Ort schlage auch das mediale Herz der ORF-Berichterstattung rund um den Eurovision Song Contest. Das speziell errichtete multimediale Studio werde zum zentralen Treffpunkt für Information, Unterhaltung und Live-Erlebnis. „Der Rathausplatz ist für diesen Eurovision Song Contest die Fanzone Nummer eins – ein Ort, an dem sich Wien als Gastgeberstadt von seiner besten Seite zeigt. Mit dem ORF-Glasstudio als Herzstück unserer multimedialen Berichterstattung machen wir den ESC für ganz Österreich erlebbar – live, offen und über alle Medien hinweg.“

Mehr als 100 Stunden Live-Programm in TV und Radio werden aus dem Glasstudio präsentiert. Erstmals senden alle Radiosender des ORF sowie zahlreiche Fernsehsendungen - unter anderem der „Ö3-Wecker“, der „Kulturmontag“, ein spezielles tägliches ESC-Magazin auf ORF1 und „Wien heute“ – unter einem Dach. Von der Opening Ceremony bis zum Final-Countdown vor dem großen Finale am 16. Mai will der ORF die besondere Atmosphäre des Eurovision Song Contest live, nah und mitten aus der Stadt mit ganz Österreich teilen.

Stadt Wien und ORF präsentieren gesamtes Programm von Eurovision Village und EuroClub

Ganz Wien ist Eurovision Song Contest! Nun präsentiert der ORF zusammen mit der Host City Wien das umfangreiche Programm im Eurovision Village und dem EuroClub im Prater. Doch nicht nur diese beiden Locations verbreiten ESC-Euphorie, in ganz Österreich wird es Events rund um den Eurovision Song Contest geben. Mehr Informationen finden sich auf https://songcontest.orf.at

Eurovision Village: Mega-Stimmung am Wiener Rathausplatz in der Show-Woche

Von 10. bis 17. Mai 2026 wird der Wiener Rathausplatz zum pulsierenden Zentrum des 70. Eurovision Song Contest. Das Eurovision Village lädt täglich ab 14.00 Uhr (an Christi Himmelfahrt bereits ab 11.00 Uhr) Fans aus aller Welt zu einem vielfältigen und kostenlosen Programm mit Live-Konzerten, internationalen ESC-Stars, interaktiven Erlebnissen und dem größten Public Viewing Österreichs ein.

Neben Auftritten ehemaliger und aktueller Eurovision-Acts erwartet das Publikum ein umfangreiches Rahmenprogramm: Im eigens entwickelten Eurovision Quiz treten dreimal täglich bis zu 2.000 Personen gegeneinander an und können dabei Preise nationaler und internationaler ESC-Partner gewinnen. Auf einem kleinen „Turquoise Carpet“ können Besucherinnen und Besucher selbst in die Rolle der ESC-Stars schlüpfen. Ö3-Moderator und Fotograf Martin Krachler setzt sie dabei vor der offiziellen Pressewand in Szene und kürt täglich einen „Shootingstar“. Ein weiteres Highlight ist die Karaok.ai-Box, in der Eurovision-Träume wahr werden: Mithilfe künstlicher Intelligenz erleben Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Gesangsauftritt eingebettet in ikonische ESC-Performances vergangener Jahre. Die Besten schaffen es täglich auf die große Bühne. Kulinarisch setzt das Eurovision Village neue Maßstäbe – unter anderem mit dem ersten Eurovision-Heurigen der ESC-Geschichte sowie zahlreichen weiteren gastronomischen Angeboten.

Durch das tägliche Bühnenprogramm führen Ö3-Moderatorin Sylvia Graf und Eventmoderator Bernhard Vosicky, begleitet von Stage-DJ Manuel Winkler. Täglich um 16.00 Uhr startet das Live-Programm mit einem Tanzschein-Flashmob von Radio Wien Tanz-Experte Chris Lachmuth, der mit dem Publikum Cosmós Choreographie einstudiert. Jeder Programmtag steht unter dem Motto eines legendären Siegertitels aus der 70-jährigen Geschichte des Eurovision Song Contest.

Der ORF berichtet in mehreren Sondersendungen live aus dem Glasstudio am Rathausplatz. Zudem können Besucherinnen und Besucher die beiden Semi-Finals (12. und 14. Mai) sowie das Grand Final am 16. Mai beim größten Public Viewing des Landes auf mehr als zehn LED-Wänden live verfolgen.

Programmhöhepunkte im Eurovision Village im Überblick

10. Mai – „Merci, Chérie“: Grand Opening

Die offizielle Opening Ceremony mit „Turquoise Carpet“ vom Burgtheater über den Ring bis zum Rathausplatz bildet den feierlichen Auftakt im Eurovision Village. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung von Christian Kolonovits sorgt um 16.55 Uhr für eine imposante Eröffnung, bei der sich dann die Künstlerinnen und Künstler aller teilnehmenden Nationen von Tausenden Fans feiern lassen. Auf dem „Turquoise Carpet“ werden sie von der „Woodstock Allstar Band“ mit einem speziellen Arrangement eines Hits aus ihrem Land begrüßt. Stars wie Monika Ballwein mit den Voices of Volunteers, Cosmó, Eric Papilaya & The Good Vibe Tribe, Haddaway sowie ein Auftritt von JJ mit dem RSO runden den Eröffnungstag sorgen vor und nach der Live-Sendung am Platz für Stimmung. Den Ausklang bildet die Übertragung von Udo Jürgens’ letztem Konzert in Zürich 2014.

11. Mai – „My Number One“: Greatest Hits

Unter dem Motto des ESC-Siegersongs von 2005 feiern die Vereinigten Bühnen Wien mit der ORF III-Show von „Musical meets Song Contest“ eine musikalische Hommage an große ESC-Hits. Die Premiere des eigens inszenierten Musicals wird live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF III ausgestrahlt. Im Vorfeld animiert Monika Ballwein mit dem „1. Wiener Gemeindebauchor“ die Tausenden Zuschauerinnen und Zuschauer zum Mitsingen. Ausgewählte internationale Eurovision-DJs lassen dann den Abend stimmungsvoll ausklingen.

12. Mai – „Euphoria“: Party People

Ganz im Sinne des Tagesmottos „Euphoria“ sorgen die Stars des Eurodance der 1990er Jahre „BWO vs. Alcazar“ und „Magic Affair“ für Euphorie und Partystimmung am Platz und stimmen die Eurovision-Fans auf das erste Semifinale ein, das um 21.00 Uhr beim größten Public Viewing Österreichs live übertragen wird. Nach der Show geht’s noch weiter mit dem australischen DJ AlanT (SYD).

13. Mai – „Insieme“: Eurovisions

Wie schon Toto Cutugno 1990 mit „Insieme“ gesungen hat, stehen am Mittwoch Europa und große Eurovisionen im Mittelpunkt – mit internationalen ESC-Stars wie Lordi, Erika Vikman und Tommy Cash. Bereits am frühen Abend heizt die auch 2026 wieder für San Marino antretende italienische Sängerin Senhit dem Publikum mit einem eigenen DJ-Set ein.

14. Mai – „Fairytale“: Folk & Fun

Am Feiertag öffnet das Eurovision Village bereits um 11.00 Uhr mit einer Premiere: Dem allerersten ESC-Frühschoppen – organisiert vom Wiener Blasmusikverband und moderiert von Martin Ferdiny. Zu Gast ist u.a. Musikkabarettist Christof Spörk. Ausgewählte ORF-Landesstudios übertragen diese Eurovision-Premiere von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr live im Radio. Am Abend sorgen die Global Kryner, die 2005 für Österreich den Oberkrainer Sound zum Eurovision Song Contest brachten, für gute Laune – direkt vor dem zweiten Semifinale, das ab 21.00 Uhr live übertragen wird.

15. Mai – „Wild Dances“: Freaky Friday

Die Studierenden der Musik und Kunst Privatuniversität Wien bringen am letzten Abend vor dem großen Finale gegen 19.00 Uhr ein eigens inszeniertes Musical auf die Bühne, bevor Liliana Klein die Main Stage zum Catwalk macht. Zum zweiten Mal nach 2015 lädt die Mode-Eventmanagerin zu „Fashion for Europe“ ein. Dabei sind aus zwölf teilnehmenden Ländern Modebrands und Designer*innen eingeladen, ihre Kollektionen zu passenden Beats zu präsentieren. Anschließend legt John Jürgens, der Sohn von Udo Jürgens, als „DJ John Munich“ für die Eurovision-Gemeinde große Hits – auch von seinem Vater – auf, bevor DJ Slashy Disco den Rathausplatz zum Beben bringt.

16. Mai – „Heroes“: Grand Final

Am Finaltag stehen die „Heroes“ im Mittelpunkt. Zur Einstimmung auf das große Finale, zu dem im Eurovision Village am Wiener Rathausplatz bis zu 20.000 Menschen erwartet werden, wird nicht nur viel gesungen (u. a. mit großen Singalongs, moderiert und animiert von Sylvia Graf und DJ Manuel), sondern es gibt auch Rückblicke auf die Eurovision-Woche: Die besten Auftritte aus der Karaok.ai-Box der Woche kommen ebenso nochmals auf die große Bühne wie auch die besten ESC-Star-Karikaturen von Schnellzeichner Xi Ding. Seine über die Woche angefertigten Zeichnungen aller ESC-Acts sowie vieler prominenter Stars der Woche werden präsentiert und in einer großen Online-Auktion von aurena.at für LICHT INS DUNKEL versteigert. Am Abend sorgen die Tänzerinnen und Tänzer der „Dance Industry“ sowie die ehemalige Song-Contest-Teilnehmerin Zoë für die perfekte Einstimmung auf das große Finale. Mitten in der Nacht wird live aus der größten Unterhaltungsshow der Welt direkt an den Wiener Rathausplatz geschaltet, wenn Philipp Hansa die Ergebnisse des österreichischen Votings auf der Hauptbühne verkündet.

17. Mai – „Après Toi“: Aftershow

Wenn die große Show über die Bühne gegangen ist, sperrt das Eurovision Village – im Sinne von Vicky Leandros’ Siegertitel „Après Toi“ von 1972 – nochmals auf und lädt ab 14.00 Uhr zur gemütlichen Aftershow ein. Mit einer Wiederholung des Grand Finals auf allen LED-Walls und dem vielfältigen kulinarischen Angebot der Wiener Gastronominnen und Gastronomen – die Ö3 DJs „Justfränds“ sorgen zudem für den perfekten ESC-Ausklang.

Party im ESC-Style: Das ist das Programm im EuroClub

Der EuroClub 2026 bringt von 11. bis 16. Mai internationales Eurovision-Feeling nach Wien und verwandelt den PraterDOME am Wiener Riesenradplatz in einen der wichtigsten Treffpunkte der ESC-Woche. Mit mehreren Floors, zwei Ebenen und zwölf Bars bietet Österreichs größte Diskothek die ideale Kulisse für lange Nächte voller Musik, Begegnungen und Eurovision-Spirit. Fans, Künstler*innen, Delegationen und Gäste aus ganz Europa erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Eurovision-Hits von internationalen DJs bis hin zu Live-Acts ehemaliger und aktueller ESC-Kandidatinnen und -Kandidaten sowie heimischer ESC-Acts. An den beiden Halbfinalabenden und am Finaltag werden die Shows zusätzlich live in den Club übertragen. Damit wird der EuroClub während der Eurovision-Woche zu der großen After-Show-Locations Wiens.

Jede Nacht mit eigenem Motto, ESC-Live-Acts und internationalen DJs

Jeder Abend im EuroClub steht unter einem eigenen Motto und sorgt damit für individuelle Highlights, besondere Dresscodes und unvergessliche Eurovision-Momente. Außerdem erwartet die Gäste im EuroClub während der gesamten Eurovision-Woche ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Acts ehemaliger Eurovision-Künstler*innen, aktuellen Acts, heimischen ESC-Gesichtern und Eurovision-Fanclub-DJs. Zu den Acts zählen u. a. JJ,Go-Jo, Abor & Tynna, Erika Vikman, Kaleen, Efendi, Sinikka Monte, Cesár Sampson und Nadine Beiler. Durch die gesamte Eurovision-Woche im EuroClub führt Eric Papilaya als Host und begleitet das Programm von Montag bis Samstag.

Kinderdisco und Golden Years Party

Am Samstag, 16. Mai, wird der PraterDOME zur Bühne für junge Eurovision-Fans: Bei der größten ESC-Kinderdisco Europas erleben Kinder und Familien ein altersgerechtes Programm voller Musik, Bewegung, Farbe und Eurovision-Spirit. Die Kinderdisco richtet sich an Kinder von 6 bis 12 Jahren und findet von 14.00 bis 18.00 Uhr statt. Stargast der Kinderdisco ist das offizielle Eurovision Song Contest Maskottchen Auri. Im Mittelpunkt stehen bekannte Hits, gemeinsame Tanzmomente und ein sicherer, familienfreundlicher Rahmen für die jüngste Generation der Eurovision-Community.

Mit der Golden Years Party richtet sich der EuroClub gezielt an ein älteres ESC-begeisterte Publikum. Am Freitag, 15. Mai, stehen von 16:00 bis 20:00 Uhr ESC-Klassiker, ESC-Evergreens und beliebte Eurovision-Songs im Mittelpunkt. In entspannter Atmosphäre wird getanzt, erinnert und gemeinsam gefeiert – ein besonderes Format für alle, die Eurovision lieben.