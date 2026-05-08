  • 08.05.2026, 12:22:02
  • /
  • OTS0094

LH-Stv. Landbauer mit Update zur Donaubrücke Stein-Mautern: Verkehrskonzept fixiert

Umleitung und Teilsperre ab Montag, 18. Mai 2026, um 7 Uhr

St. Pölten (OTS) - 

Nach den im Zuge der Brückenprüfung festgestellten Schäden an Bauteilen der Donaubrücke Stein-Mautern wurde nun das Verkehrskonzept für die weitere Nutzung der historischen Donauquerung festgelegt. Die Maßnahmen sind erforderlich, um eine Totalsperre abzuwenden, die Verkehrsbelastung zu reduzieren und damit die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten.

„Niemand will die Donaubrücke sperren. Unser Ziel ist klar: So viel Verkehr wie unter sicheren Bedingungen möglich weiterhin über die Brücke zu führen. Genau deshalb setzen wir jetzt alle notwendigen Maßnahmen, um die Donaubrücke auch weiterhin offenhalten zu können“, so NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Ab Montag, 18. Mai um 7 Uhr, wird die Donaubrücke nur noch einstreifig in beide Richtungen geführt und mittels Lichtsignalanlage geregelt. Weiterhin direkt nutzbar bleibt die Brücke für Radfahrer, Fußgänger, Mopedfahrer, Leichtkraftfahrzeuge und Krankenfahrstühle sowie landwirtschaftliche Fahrzeuge bis 5 Tonnen Gesamtgewicht. Seitens des NÖ Straßendienstes wird auch eine weitere Nutzung der Donaubrücke durch Motorräder befürwortet und wurde zur Prüfung durch den Verkehrssachverständigen angeregt. Die endgültige Entscheidung darüber obliegt jedoch der zuständigen Verkehrsbehörde. Der entsprechende Bescheid wird Anfang kommender Woche erwartet.

Der PKW- und LKW-Verkehr wird über die in beide Fahrtrichtungen zweispurige St. Pöltner Brücke im Zuge der B37 umgeleitet. Ausgenommen davon sind Blaulichtfahrzeuge im Einsatzfall.

Die Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung der neuen Verkehrsführung und der Umleitungsmaßnahmen laufen bereits. Im Zuge der erforderlichen Markierungs-, Beschilderungs- und Montagearbeiten kann es insbesondere am Mittwoch, 13. Mai im Bereich der Donaubrücke zu temporären Verkehrsbehinderungen und kurzfristigen Einschränkungen kommen.

Die Bevölkerung wird im Vorfeld der Umstellung mittels Postwurf umfassend über die bevorstehenden Maßnahmen und die neuen Verkehrsregelungen informiert. Insgesamt erhalten rund 20.000 Haushalte in der Region entsprechende Informationen.

Weitere Informationen beim Büro Landbauer, Alexander Murlasits, 0676/812 137 42, [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright