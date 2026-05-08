ÖVP-Hungerländer: WWF-Warnung zur Unteren Lobau muss weiterer Weckruf für SPÖ und Neos sein

Wien (OTS) -

Die aktuelle Warnung des WWF zur dramatischen Situation in der Unteren Lobau zeigt aus Sicht der Wiener Volkspartei erneut, wie dringend Handlungsbedarf besteht. Laut WWF verschärft die anhaltende Trockenheit die ohnehin kritische Lage massiv. Zahlreiche Seitenarme seien bereits ausgetrocknet, Kleingewässer verschwunden und die Verbindung zur Donau werde zunehmend schwächer.

„SPÖ-Stadtrat Jürgen Czernohorszky darf die Warnungen von Experten und Naturschutzorganisationen nicht länger ignorieren. Es braucht endlich konkrete Schritte, um die Wasserzufuhr in der Unteren Lobau nachhaltig sicherzustellen und das weitere Austrocknen zu verhindern“, so die Donaustädter Gemeinderätin Caroline Hungerländer.

Bereits seit Jahren wird auf die zunehmende Austrocknung der Unteren Lobau hingewiesen. Dennoch hat es die SPÖ-Neos-Stadtregierung bis heute verabsäumt, wirksame und nachhaltige Maßnahmen zu setzen, um die Wasserzufuhr in diesem Bereich sicherzustellen.

Aktuell soll ja mittels Grundwasserströmungsmodell geprüft werden, ob und unter welchen Vorkehrungen eine Weiterleitung von Dotationswasser ohne Risiko für die Trinkwasserversorgung möglich ist. Entscheidend sei dabei, dass dies schnell vorangetrieben wird und daraus rasch konkrete Maßnahmen folgen.

„Der Erhalt der einzigartigen Auenlandschaft in der Unteren Lobau muss oberste Priorität haben. Wir fordern SPÖ und Neos auf, endlich ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen das Austrocknen der Unteren Lobau vorzulegen“, so Hungerländer abschließend.