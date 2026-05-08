WE ARE MUSICAL meets Eurovision Song Contest – VBW und ORF III präsentieren musikalisches TV-Highlight vor dem Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), ein Unternehmen der Wien Holding, bringen gemeinsam mit ORF III ein außergewöhnliches musikalisches Fernsehereignis auf den Bildschirm – und live auf die Bühne im ESC-Village am Wiener Rathausplatz: „WE ARE MUSICAL meets Eurovision Song Contest“ wird am Montag, dem 11. Mai, um 20.15 Uhr in ORF III ausgestrahlt und ist bereits um 20.00 Uhr live am Rathausplatz zu erleben.

Vor der eindrucksvollen Kulisse des Wiener Rathauses entsteht ein einmaliger Konzertabend, bei dem große Song-Contest-Hits neu interpretiert werden. Renommierte Musicalstars gestalten diesen besonderen Streifzug durch sieben Jahrzehnte europäischer Musikgeschichte – und widmen sich dabei ausschließlich Liedern aus dem Eurovision Song Contest: Ana Milva Gomes, Moritz Mausser, Nienke Latten, Vincent Bueno, Charles Kreische und Klaudia Dodes stehen gemeinsam mit dem VBW-Live-Orchester und einem großartigen sechs-köpfigen Ensemble auf der Bühne.

Die Produktion ist ein starkes Zeichen der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Bühnen Wien und ORF III und unterstreicht Wiens Rolle als internationale Musik- und Kulturmetropole.

Dr. Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien: „Die Veranstaltung „WE ARE MUSICAL meets Eurovision Song Contest“ zeigt die Vielfalt, mit der das Großereignis des 70. Eurovision Song Contests alle Wienerinnen und Wiener einbezieht. Bei diesem Konzert bei freiem Eintritt vor dem Wiener Rathaus interpretieren unsere Stars der Vereinigten Bühnen Wien die besten Evergreens der ESC-Geschichte. Damit erweist sich Wien einmal mehr als Musikhauptstadt für die ganze Bevölkerung.“

Prof. Dr. Franz Patay, VBW-Geschäftsführer: „Mit diesem Konzert beweisen wir, dass der Eurovision Song Contest ein musikalisches Universum voller Power, Gefühl und Überraschungen ist. Unsere Musicalstars interpretieren ausschließlich ESC-Songs und verwandeln sie mit ihrer ganz persönlichen künstlerischen Note in echte Gänsehaut-Momente – manchmal zart, manchmal episch aber immer mitreißend. Dank unserer großartigen Zusammenarbeit mit ORF III können wir dieses besondere Format nicht nur live am Rathausplatz feiern, sondern es auch einem großen TV-Publikum präsentieren.“

Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III: „Mit „Musical meets Eurovision Song Contest“ verbinden wir internationale Popkultur mit der großen Tradition und hohen Qualität des österreichischen Musiktheaters. Als führender Kultursender im deutschen Sprachraum versteht sich ORF III als Bühne und Multiplikator für Kultur in all ihren Facetten. Durch die ebenso europaweite live-zeitversetzte Übertragung dieses besonderen Konzerts in unserem Partnersender 3sat fungieren wir darüber hinaus einmal mehr als Schaufenster in die Welt für heimisches Kulturschaffen auf höchstem Niveau und machen es so international sichtbar.“

Mag. Kathrin Zierhut-Kunz, kaufmännische Geschäftsführerin ORF III: „Dieses herausragende Bühnenereignis zu Beginn der Songcontest-Woche schafft gerade in bewegten Zeiten ein verbindendes Erlebnis für alle – die Mitfeiernden am Wiener Rathausplatz sowie unser Publikum vor den Bildschirmen. Wir danken den Vereinigten Bühnen Wien für die gemeinsame Umsetzung dieses Events im Herzen unserer Bundeshauptstadt. Dank gebührt ebenso allen, die auf, vor und hinter der Bühne ihr Bestes geben, um all das zu ermöglichen.“

„WE ARE MUSICAL meets Eurovision Song Contest“ verspricht einen einzigartigen Abend voller Emotionen, großer Stimmen und unvergesslicher Melodien – live vor Ort und im Fernsehen – und setzt ein kraftvolles Zeichen für die kreative Zusammenarbeit führender Kulturinstitutionen.

Live: Montag, 11. Mai, 20.00 Uhr, Wiener Rathausplatz

TV-Ausstrahlung: Montag, 11. Mai, 20.15 Uhr, ORF III sowie 3sat