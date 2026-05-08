International Day an der Modul University Vienna zeigt gelebte Vielfalt und internationale Vernetzung

Wien, 08.Mai 2026 (OTS) -

Studierende aus mehr als 75 Nationen, traditionelle Speisen und Trachten aus aller Welt sowie der gemeinsame Austausch über kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten: Der International Day an der Modul University Vienna zählt seit vielen Jahren zu den prägendsten Veranstaltungen am Campus am Kahlenberg. Am 12. Mai 2026 bringt die internationale Privatuniversität erneut Menschen, Kulturen und Perspektiven aus aller Welt am Campus zusammen.

Seit seiner Einführung im Jahr 2010 steht der International Day für die internationale und offene Ausrichtung der Modul University Vienna. Studierende präsentieren dabei ihre Heimatländer an eigenen Ständen, geben Einblicke in Traditionen, Musik, Kulinarik sowie persönliche Geschichten und schaffen damit einen unmittelbaren interkulturellen Austausch. Ergänzt wird das Programm durch die Präsenz von NGOs und Kulturorganisationen vor Ort.

„Internationale Perspektiven entstehen nicht nur im Hörsaal, sondern dort, wo Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen direkt miteinander in Kontakt kommen. Genau für diese Offenheit und dieses gegenseitige Verständnis steht die Modul University Vienna seit vielen Jahren“, sagt András Viszkievicz, Managing Director der Modul University Vienna.

Die Veranstaltung verfolgt dabei nicht nur einen kulturellen, sondern auch einen gemeinnützigen Zweck. Die freiwilligen Spenden für die kulinarischen Angebote werden heuer an Teach For Austria weitergegeben. Die gemeinnützige Organisation setzt sich für mehr Bildungsfairness in Österreich ein und unterstützt Kinder und Jugendliche dabei, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft faire Bildungschancen zu erhalten.

Neben Formaten wie dem International Day finden regelmäßig Veranstaltungen statt, die unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen – zuletzt mit der erfolgreich veranstalteten MU Inspire Innovation Night am 7. Mai 2026. Mit den Kahlenberg Lectures folgt bereits am 26. Mai 2026 das nächste internationale Gesprächsformat, das mit Lord David Frost, ehemaligem britischen Chefverhandler des Brexit, eine der prägendsten Stimmen der europäischen Politik nach Wien bringt.

Auch international wird die akademische Arbeit der Universität zunehmend sichtbar. Im aktuellen Ranking der Forschungsplattform ScholarGPS zählt die Modul University Vienna in mehreren Fachbereichen zu den weltweit führenden Institutionen – unter anderem in den Bereichen Tourism, Recreation & Leisure sowie Supply Chain Management.

Der International Day zeigt somit, wofür die Universität insgesamt steht: für einen offenen Ort des Austauschs, an dem internationale Perspektiven, akademische Exzellenz und gesellschaftliche Verantwortung zusammenkommen.

International Day 2026

12. Mai 2026

11:00–14:00 Uhr

Modul University Vienna

Am Kahlenberg 1, 1190 Wien

Weitere Informationen:

https://www.modul.ac.at/events/signup