„Bürgeranwalt“: Napoleonwald – Bebauung eines Naturdenkmals

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 9. Mai 2026, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Napoleonwald – Bebauung eines Naturdenkmals

Am Rande des Napoleonwaldes im 13. Wiener Gemeindebezirk soll auf einer Liegenschaft eine großdimensionierte Wohn- und Büroanlage errichtet werden. Teile des Grundstücks gehörten jedoch zum flächigen Naturdenkmal „Baumbestand Napoleonwald“, das seit Jahrzehnten unter Schutz steht, wendet eine Bürgerinitiative ein. Der Fall wurde von betroffenen Anrainerinnen und Anrainern an Volksanwalt Christoph Luisser herangetragen, der den Sachverhalt im Rahmen der Sendung thematisieren will. Im Zentrum der Prüfung stehen insbesondere Fragen des Schutzes eines flächigen Naturdenkmals, der naturschutzrechtlichen Beurteilung des Bauvorhabens, möglicher Auswirkungen auf geschützte Flächen und Baumbestand sowie der Vereinbarkeit des Projekts mit den geltenden Bestimmungen des Wiener Naturschutzrechts.

Klimagerät verweigert

Menschen mit Behinderung leiden in den Hitzetagen im Sommer besonders. Irene P. hat Multiple Sklerose und kann ihre Wohnung nicht verlassen. Ohne Split-Klimagerät ist es in ihrer Genossenschaftswohnung unerträglich heiß. Allerdings wurde der Wienerin eine Klimaanlage mit Außengerät vom Wohnungseigentümer, einer Genossenschaft, untersagt. Auch die Schlichtungsstelle MA50 erteilt Frau P. eine Absage. Der Grund: Das Gerät übersteige den Lärm-Grenzwert, der in diesem Wohngebiet ab 22.00 Uhr einzuhalten ist. Frau P. hat eine Idee: Warum nicht eine plombierte Zeitschaltuhr montieren, die das Klimagerät in der Nacht ausschaltet? Kann damit eine Genehmigung der Schlichtungsstelle erreicht werden?