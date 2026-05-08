Dr. Heinrich Dieter Kiener als „Salzburger des Jahres 2026“ ausgezeichnet

Salzburg (OTS) -

Im Rahmen des Empfangs des Landes Salzburg und des Club Salzburg wurde Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener am 7. Mai 2026 im Restaurant Sperling im Augarten in Wien als „Salzburger des Jahres 2026“ ausgezeichnet.

Der traditionsreiche Empfang „Salzburg in Wien“ versammelte auch heuer zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport und unterstrich einmal mehr die enge Verbundenheit der Salzburgerinnen und Salzburger in der Bundeshauptstadt.

Ein Höhepunkt des Abends war die feierliche Prämierung von Heinrich Dieter Kiener zum Salzburger des Jahres mit dem „Salzburger Stier“. Heinrich Dieter Kiener hat die Stieglbrauerei zu Salzburg seit 1990 von einer regionalen Braustätte zu Österreichs führender Privatbrauerei entwickelt und beschäftigt heute rund 700 Mitarbeiter:innen. Sein unternehmerisches Handeln ist geprägt von Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit. Als Gründungsmitglied der Unabhängige Privatbrauereien Österreichs steht er für wirtschaftliche Unabhängigkeit und klare Positionierung gegenüber internationalen Konzernen.

Die Laudatio hielt Landeshauptmann a.D. Wilfried Haslauer: „Heinrich Dieter Kiener steht für nachhaltigen Erfolg, unternehmerische Verantwortung und eine tiefe Verbundenheit mit Salzburg. Sein Wirken reicht weit über das eigene Unternehmen hinaus und prägt unser Bundesland auf besondere Weise.“

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler stellte in ihrer Rede die besondere Stärke Salzburgs in den Mittelpunkt: „Salzburg ist ein exzellenter Kultur-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort. Diese Vielfalt ist die Stärke unseres Bundeslandes. Sie wird getragen von Menschen, die Verantwortung übernehmen, Innovation vorantreiben und mit Zusammenhalt Großes leisten. Es ist mir eine besondere Freude, seit vielen Jahren beim Club Salzburg zu sein und heuer erstmals in meiner Funktion als Landeshauptfrau.“

Ein besonderes Highlight des Abends war der Talk „3 starke Salzburgerinnen“. Mit dabei waren die ehemalige Skirennläuferin Marlies Raich, Staatssekretärin Michaela Schmidt sowie Unternehmerin Agnes Schaumann. In ihren Beiträgen spannten sie den Bogen von Sport über Politik bis hin zur Wirtschaft und gaben persönliche Einblicke in ihre Verbindung zu Salzburg.

Rund 200 geladene Gäste folgten der Einladung und erlebten einen stimmungsvollen Abend im Augarten. Mit dabei unter anderem Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, Staatssekretärin Michaela Schmidt, sowie Landeshauptmann a.D. Wilfried Haslauer. Ebenso begrüßt werden konnten ORF Salzburg Landesdirektorin Waltraud Langer, Sängerin Anna Buchegger, in Vertretung für die FIS Alexandra Meissnitzer sowie die ehemalige Weltklasse Skirennläuferin Marlies Raich. Unter den Gästen und Partnern des Abends befanden sich außerdem Herwig Struber, Vorstand der Salzburg AG, Leo Bauernberger, Geschäftsführer der Salzburger Land Tourismus GmbH, Maximilian Dasch, Herausgeber und Geschäftsführer der Salzburger Nachrichten und viele weitere.

Zum Abschluss des Abends wurde Landeshauptmann a.D. Wilfried Haslauer für seine langjährigen Verdienste um das Bundesland Salzburg die Ehrenmitgliedschaft des Club Salzburg verliehen. Club-Präsident Peter Haubner betonte: „Wilfried Haslauer hat Salzburg über viele Jahre hinweg mit Weitblick und großem Engagement geführt. Mit der Ehrenmitgliedschaft sagen wir Danke für seinen nachhaltigen Einsatz für unser Bundesland und den Club Salzburg.“

Der Club Salzburg lebt vom Miteinander und versteht sich als starkes Netzwerk für alle Salzburgerinnen und Salzburger in Wien – ein Ort der Begegnung, des Austauschs und neuer Verbindungen. Weitere Informationen zu Veranstaltungen und Aktivitäten finden sich unter www.clubsalzburg.at.

Der Club Salzburg ist ein unabhängiger Verein, der rund 25.000 Salzburgerinnen und Salzburger in Wien miteinander vernetzt und sich über Mitgliedsbeiträge sowie Sponsoren aus der Wirtschaft finanziert.