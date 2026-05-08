APA-CEO Clemens Pig erneut zum Präsidenten des ÖGV gewählt

Wien (OTS) -

Beim Verbandstag des Österreichischen Genossenschaftsverbandes (ÖGV) wurde Clemens Pig, CEO der APA - Austria Presse Agentur, gestern einstimmig für eine weitere Amtszeit als Präsident bestätigt. Pig, der bereits 2022 sowie 2024 für je ein Jahr an der Spitze des Verbandes stand, löst damit die bisherige Präsidentin Monika Cisar-Leibetseder, Generaldirektorin der Volksbank Steiermark, ab und wird in seiner Rolle die Bedeutung kooperativer Wirtschaftsformen weiter in den Fokus rücken.

„Die Genossenschaftsidee ist nicht nur ein Modell für wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch ein zentraler Baustein für die Zukunft der Medienbranche und der Informationsgesellschaft insgesamt“, erklärte Pig anlässlich seiner Wiederwahl. Gerade in Zeiten von Desinformation und fragmentierten Kommunikationsstrukturen zeige sich, wie wichtig gemeinsame Initiativen sind, um Qualität, Vielfalt und Verlässlichkeit in der Berichterstattung zu sichern. Er nannte die APA als lebendiges Beispiel dafür, wie kooperatives Wirtschaften, Innovation und Stabilität vereint werden könne. 2025 hatte Pig anlässlich des internationalen Jahres der Genossenschaften den strategischen Aufriss „Modus Co-Operandi“ vorgelegt.

Die Austria Presse Agentur feiert heuer ihr 80-jähriges Bestehen und ist seit ihrer Gründung 1946 als Genossenschaft im Eigentum von tagesaktuellen Medien organisiert. In ihrer Rolle als zentraler Informationsdienstleister der österreichischen Medienlandschaft stellt sie innovative digitale Lösungen für die Branche zur Verfügung.

Über die APA – Austria Presse Agentur

Die APA – Austria Presse Agentur ist die nationale Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur (APA-News) und mehreren nationalen und internationalen Tochterunternehmen zusammen und ist mit letzteren in den Geschäftsfeldern Informations- und Kommunikationsmanagement (APA-Comm) sowie Informationstechnologie (APA-Tech) tätig.

Die APA ist eine von nur rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat und Regierung unabhängig sind. Die multimediale Berichterstattung der APA dient Medien als zuverlässige, unabhängige, schnelle und faktenbasierte Quelle. Darüber hinaus bietet die APA-Gruppe mit Medienbeobachtungs-, Medienanalyse- und Verbreitungsdiensten auch spezialisierte Lösungen für Kommunikationsspezialist:innen in Politik und Wirtschaft.

www.apa.at