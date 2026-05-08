Wertschätzung für Alltagsheldinnen am Muttertag

St. Pölten (OTS) -

„Der Muttertag ist ein besonderer Anlass, zu dem wir all jenen Frauen, Müttern und Erziehungsberechtigten danken, die mit unermüdlicher Liebe, Geduld und Stärke den Familienalltag tragen. Er ist ein Tag, der jene würdigt, die oft im Hintergrund wirken – und doch das Herzstück des Zusammenhalts sind“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister anlässlich des bevorstehenden Muttertags am 10. Mai.

Mütter sind wahre Alltagsheldinnen – Frauen, die mit offenen Armen, viel Herz und unerschütterlicher Stärke das Familienleben meistern. „Durch Höhen und Tiefen begleiten sie, halten fest, lassen los, schenken Mut. Für all das verdienen sie tiefen Respekt und echte Anerkennung – an jedem einzelnen Tag, aber an diesem Festtag ganz besonders.“

Wer noch nach liebevollen Ideen oder gemeinsamen Aktivitäten sucht, findet im vielfältigen Angebot des Familienland*Passes Inspiration – mit Aktionen, die Freude schenken und gleichzeitig das Familienbudget entlasten.

Informationen zum Familienland*Pass befinden sich auf www.familienland.at.

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]