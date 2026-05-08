Innsbruck Nature Film Festival und ORF präsentierten neue „Universum“-Doku „Java & Bali – Paradies im Bann der Elemente“

Wien (OTS) -

Zwei tropische Inseln im Herzen des indonesischen Archipels werden zur Kulisse eines ebenso atemberaubenden wie zerbrechlichen Naturschauspiels. Java und Bali vereinen ungezähmte Naturkräfte mit überwältigender Artenvielfalt – ein Spannungsfeld, das gleichermaßen faszinierend und herausfordernd ist. Zwischen feuerspeienden Vulkanen, dichten Regenwäldern und wilden Küstenlinien entfaltet sich eine Welt, in der die tierischen Bewohner täglich um ihr Dasein ringen. Die neue „Universum“-Produktion „Java & Bali – Paradies im Bann der Elemente“ des international ausgezeichneten Tiroler Naturfilmers und Biologen Patrick Centurioni begibt sich am Dienstag, dem 19. Mai 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf eine ebenso bildgewaltige wie vielschichtige Entdeckungsreise zu seltenen Spezies – getragen von den vier Elementen, die auf den Inseln entlang des Pazifischen Feuerrings mit besonderer Intensität wirken.

In Anwesenheit von Elisabeth Stark vom Innsbruck Nature Film Festival (INFF), ORF-„Universum“-Chef Gernot Lercher und Regisseur Patrick Centurioni wurde die Koproduktion von Centurioni Film, ORF, ARTE, Sichuan Radio and Television in Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise gestern, am Donnerstag, dem 7. Mai, vor zahlreichen Premierengästen – darunter Nyoman Yatmi Pravita Dewi, Erste Sekretärin für Information und soziokulturelle Angelegenheiten an der Indonesischen Botschaft in Österreich, INFF-Festivaldirektor Johannes Kostenzer, Oka Dwi Prihatmoko, Produktionsassistent Java, und Leopardenexperte Rendra Des Kurnia – im Metropol Kino Innsbruck präsentiert.

Elisabeth Stark, Geschäftsführerin INFF: „Premiere von Patrick Centurionis ‚Universum: Java & Bali‘ ist ganz besonderes Highlight als Vorgeschmack auf die 25. Ausgabe des INFF“

„Bevor es vom 7. bis 11. Oktober bei der 25. Ausgabe des Innsbruck Nature Film Festival wieder ‚Film ab‘ heißt, freut es mich, dem Tiroler Kino-Publikum mit der Premiere von ‚Universum: Java & Bali – Paradies im Bann der Elemente‘ des Tiroler Filmemachers Patrick Centurioni ein ganz besonderes Highlight als Vorgeschmack bieten zu können. Und es freut mich, dass Patrick Centurioni und Gernot Lercher spannende Detailinfos zur anspruchsvollen und vielseitigen Arbeit eines Naturfilmemachers sowie faszinierende Einblicke hinter die Kulissen einer Produktion für ‚ORF Universum‘ geben und vermitteln, mit wie viel Engagement, Geduld und Know-how beeindruckende Naturdokumentationen dieser Art entstehen. Außerdem sind wir natürlich sehr stolz darauf, dass wir mit Patrick Centurioni, der am Innsbruck Nature Film Festival vor vielen Jahren seinen ersten Erfolg feiern durfte, jetzt wieder gemeinsam in Innsbruck diese Premiere zeigen können.“

Gernot Lercher, „Universum“-Chef: „Dieser Film ist eine ebenso spektakuläre wie einfühlsame ‚Universum‘-Produktion über eine Expedition mitten ins Herz von Java und Bali“

„Patrick Centurionis Film besticht durch herausragende Kameraarbeit. Aber nicht nur das. Centurioni nimmt das Publikum mit auf eine ganz besondere Reise, zu den entlegensten Orten auf Java und Bali. Viele davon durfte er nur besuchen, weil er in Indonesien seit seiner Zeit als Student der Wildbiologie immer wieder viel Zeit verbracht hat und so auch zu den Naturschutzorganisationen ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut hat. Wie sehr Centurioni dieses Land und seine Natur, aber auch Kultur und Menschen liebt, spürt man buchstäblich in jedem seiner Bilder. Kurzum: Dieser Film ist eine ebenso spektakuläre wie einfühlsame ‚Universum‘-Produktion über eine Expedition mitten ins Herz von Java und Bali.“

Patrick Centurioni, Regisseur: „Durfte all jene Arten filmen, von denen ich seit meiner Kindheit geträumt hatte – Gibbons, Nashornvögel und viele andere Bewohner auf Java und Bali“

„2008 führte mich ein Praktikum der Universität Wien zum ersten Mal nach Indonesien. Sofort war ich von den Kontrasten dieses Landes gefesselt – von der Kultur, den Menschen und den üppigen Regenwäldern mit ihren ikonischen Arten. Schnell stand für mich fest: Hier möchte ich meine Diplomarbeit machen. Im Zuge dessen lernte ich Land und Leute noch intensiver kennen, knüpfte Freundschaften und Kontakte, die bis heute bestehen – darunter auch Biologen sowie Freunde, die an dieser Produktion mitgewirkt haben. So fand ich mich schließlich als eigentlicher ‚Exot‘ in einem Team aus Indonesiern wieder. Und es funktionierte wunderbar. Gerade diese Zusammenarbeit hat den Film geprägt. Schließlich durfte ich all jene Arten filmen, von denen ich seit meiner Kindheit geträumt hatte – Gibbons, Nashornvögel und viele andere Bewohner auf Java und Bali.“

„Universum: Java & Bali – Paradies im Bann der Elemente“ – 19. Mai, 20.15 Uhr, ORF 2, ORF ON

Regisseur und Kameramann Patrick Centurioni drang für diese Produktion in entlegene Regionen vor und fing bislang kaum gesehene Bilder ein. Während andere indonesische Inseln wie Borneo filmisch vielfach dokumentiert wurden, blieben Java und Bali überraschend lange im Schatten – ein Umstand, den diese Produktion eindrucksvoll korrigiert. Insbesondere Java gilt als einer der bedeutendsten Hotspots endemischer Biodiversität weltweit. Gleichzeitig prägt eine jahrtausendealte Hochkultur das Landschaftsbild. Ein Hauptdarsteller der filmischen Erzählung ist die letzte große Raubkatze der Insel – der seltene Java-Leopard. Seine Population ist stark dezimiert, sein Lebensraum schwindet. Umso bedeutender sind die erstmals geglückten Aufnahmen dieses scheuen Jägers. Doch die Magie dieser Inselwelt erschöpft sich nicht in ihren Raubtieren. Im Inneren eines erloschenen Vulkans hat sich über Jahrhunderte ein nahezu unberührtes Ökosystem entwickelt – ein abgeschirmtes Refugium für seltene Arten. Der Film ist ein intensives Porträt einer außergewöhnlichen Welt – und zugleich ein eindringlicher Appell zu ihrem Schutz. Java und Bali präsentieren sich als Orte voller Kontraste: ungezähmt, überwältigend und zugleich von fragiler Schönheit.

Nähere Informationen zur „Universum“-Neuproduktion sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.