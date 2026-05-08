Grillverbot auf öffentlichen Grillplätzen in Wien gilt ab sofort

Wien (OTS) -

Aufgrund der aktuellen Trockenperiode und der damit verbundenen hohen Waldbrandgefahr gilt ab sofort in Wien ein Grillverbot auf allen öffentlichen Grillplätzen. Darüber hinaus sind das Rauchen sowie jeglicher Umgang mit offenem Feuer im Wald und in waldnahen Bereichen untersagt. Dies betrifft auch den Gebrauch von Shishas (Wasserpfeifen), da sie aufgrund der glühenden Kohle als offene Feuerquelle gelten und somit ein erhebliches Brandrisiko darstellen.

Erhöhte Waldbrandgefahr durch stark ausgetrockneten Wald und Wiesen

Die bislang niederschlagsarme Witterung hat zu einer starken Austrocknung von Wäldern und Wiesen in Wien geführt. Um Mensch, Tier und Natur bestmöglich zu schützen, wird dieses Verbot mit sofortiger Wirkung erlassen. Es gilt bis auf Weiteres und wird erst nach einer nachhaltigen Entspannung der Wettersituation wieder aufgehoben.

„Die aktuelle Trockenheit sorgt für eine sehr angespannte Lage in unseren Wiener Wäldern. Wir appellieren daher an alle Wiener*innen, das Grill- und Feuerverbot einzuhalten. Wenn Sie bei einem Spaziergang Rauch oder einen möglichen Brand bemerken, verständigen Sie bitte umgehend die Feuerwehr über den Notruf 122“, betont Forstdirektorin Petra Wagner.

Grillen im eigenen Garten bleibt erlaubt – aber mit Vorsicht!

Das Grillen im privaten Garten ist – sofern dieser sich außerhalb der Gefahrenzonen in Waldnähe befindet – weiterhin erlaubt. Die Stadt Wien mahnt aber angesichts der Trockenheit auch hier zu größter Vorsicht im Umgang mit Feuer.

Strenge Kontrollen durch den Forstbetrieb der Stadt Wien

Die Einhaltung des Verbots wird in den Wiener Wäldern von Förster*innen der Stadt Wien kontrolliert.