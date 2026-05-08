  • 08.05.2026, 08:58:32
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ÖAMTC: Drei Großveranstaltungen führen zu Sperren und Staus in Wien

ESC, Wings for Life Run, Fußballderby am Sonntag

Wien (OTS) - 

Song Contest, Wings for Life Run und das Fußballderby Rapid gegen Austria werden am Muttertag, 10. Mai, für zahlreiche Straßensperren und dementsprechende Verzögerungen sorgen. Die ÖAMTC-Expert:innen empfehlen dringend, auf Öffis, vor allem U-Bahnen, umzusteigen oder großräumig über die Stadtautobahnen auszuweichen.

Wegen des Wings for Life Run wird etwa bereits gegen 10 Uhr die Schönbrunner Schloßstraße ab der Kennedybrücke gesperrt. Die Ableitung des Fahrzeugverkehrs erfolgt bereits am Hietzinger Kai ab Guldenbrücke in den 14. und 13. Bezirk. In weiterer Folge sind zeitweise bis ca. 15:30 Uhr Hadikgasse, Linke Wienzeile, Ring, Franz-Josefs-Kai und die Lände bis zur Stadionbrücke, Praterstern, Lassallestraße und Reichsbrücke nicht befahrbar.

Wegen European Song Contest und Wings for Life Run wird der Ring zwischen Oper und Schottentor von 12:00 Uhr bis nach Mitternacht gesperrt sein. Auf der Ausweichstrecke über die Zweierlinie befürchtet der ÖAMTC zwischen Schwarzenbergplatz und Votivkirche teils erhebliche Verzögerungen.

Das Fußballderby Rapid gegen Austria wird ab 16:00 und nach 19:00 Uhr zu Zeitverlusten auf der Westeinfahrt, der Linzer- und Hütteldorfer Straße sowie auf dem Flötzersteig führen.

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)

Lasser/Römer

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