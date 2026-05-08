- 08.05.2026, 08:47:02
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- OTS0022
Termine am 8. Mai in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.30 Uhr, Gedenken der Grünen Wien am Tag der Befreiung mit nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und Claudia Prutscher, Vizepräsidentin der IKG (1., Morzinplatz)
- 11.00 Uhr, Pressekonferenz: Vorstellung des Rettungs- und Einsatzkonzeptes der Wiener Einsatzorganisationen mit Interviewmöglichkeit (15., Vorplatz der Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, Ecke Moeringgasse)
- 14.00 Uhr, Öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses (1., Rathaus, Top 319)
(Schluss) red
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