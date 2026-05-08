ESC-Vibes in ganz Wien: Strahlende Brücken, ESC-Radweg, U-Bahn-Stars pop up spot, bunte Schaltkästen und love locks für Wien

Wien (OTS) -

In wenigen Tagen geht es los: Unter dem Motto "United by Music" kommen Menschen aus ganz Europa beim 70. Songcontest in Wien zusammen, um gemeinsam zu feiern und zu zeigen, wie Musik verbindet. Die letzten Vorbereitungen der Stadt laufen auf Hochtouren, auch im öffentlichen Raum gibt es bereits überall ESC-Vibes: Ob auf den Donaukanalbrücken, die nachts in ESC-Farben leuchten, auf dem ESC-Radweg am Urban Loritz Platz, auf bunt bemalten Schaltkästen, Radständern im ESC-Design, der ESC-Bim der Wiener Linien oder am bunten Copa Steg auf der Donauinsel – überall zeigt sich die Vorfreude auf den großen Event. „Wir wollen den so tollen öffentlichen Raum mit ESC-Stimmung erfüllen und unsere Stadt von der besten Seite präsentieren“, so Planungsstadträtin Ulli Sima, die sich bei allen Abteilungen der Stadt für ihren unermüdlichen Einsatz in Sachen ESC bedankt.

ESC-Stimmung auf Wiens Brücken

Passend zu den Farben des Song Contests 2026 strahlen die Donaukanalbrücken nachts in den ESC-Farben lila, blau und rot - ein visuelles Highlight, das die Stadt besonders schön zum Leuchten bringt. Die Brücken leuchten aber nicht nur bunt, einige der Donaukanalbrücken wurden mit diversen ESC-Willkommens-Bannern geschmückt.

Platz für romantische Zeichen mit love locks - Liebe und Brücken verbinden

Etwas ganz besonderes gibt es auf der Roßauer Brücke für Verliebte: Dort wurde ein eigens gestaltetes Liebesherz zur Anbringung der allseits beliebten Liebesschlösser, der sogenannten love locks, installiert. Damit schafft die Stadt Wien Möglichkeiten, um persönliche Symbole der Verbundenheit sichtbar zu machen, ohne die Sicherheit der bestehenden Brückeninfrastruktur zu beeinträchtigen. Liebesschlösser gelten weltweit als Zeichen ewiger Liebe. Aus statischen und Instandhaltungsgründen werden sie aber von Brückengeländern entfernt. Daher hat die Stadt nun ein spezielles Angebot in Herzform inklusive romantischem Fotomotiv für Verliebte und Besucher*innen der Stadt auf der Rossauer Brücke geschaffen.

Urban Loritz Platz als neuer U-Bahn-Stars pop up spot

Besondere Angebote gibt es auch am Urban Loritz Platz, dem „Vorzimmer“ zur Stadthalle bei der U6-Station Burggasse/Stadthalle: Dort erwarten am neuen Pop-Up-Spot die Besucher*innen musikalische Klänge von den allseits beliebten U-Bahn-Stars. Bis zum Finale am 16. Mai werden unterschiedlichste musikalische Darbietungen die Gäste in Song-Contest-Laune versetzen. Seit fast neun Jahren begeistern die 150 U-Bahn-Stars die Fahrgäste der Wiener Linien nach Londoner Vorbild an ausgewählten Orten im Öffi-Netz mit Live-Musik. Während des Song Contests schwingt auf den insgesamt 9 U-Bahn-Stars Spots ein Hauch von „70 Jahre ESC“ mit. Highlights sind, neben dem nun neuen Pop-Up-Standort auf dem Urban-Loritz-Platz unmittelbar bei der U6-Station Burggasse-Stadthalle, auch Events auf dem Karlsplatz. Dort wird die „WL x Song Contest“-Bim der Wiener Linien während der ESC-Woche zur Bühne für internationale Musiker*innen und Gesangsbegeisterte.

ESC-Farben am Radweg beim U-Bahn-Loritz-Platz

Doch nicht nur musikalisch putzt sich der Urban-Loritz-Platz heraus, auch optisch gibt es was zu sehen: Die Stadt Wien hat als sichtbares Zeichen für die Verbindung von Musik und nachhaltiger Mobilität die beiden etwa 40 Meter langen Radwege, die über den Urban-Loritz-Platz führen und den 7. mit dem 15. Bezirk verbinden, in den offiziellen ESC-Farben Morgenrot und Abendstimmung eingefärbt. So werden Einheimische wie Gäste schon bei der Anreise auf das internationale Musikevent eingestimmt. In glänzendem Weiß erstrahlt zudem das Logo des Song Contest und verspricht bereits 12 Punkte für die Gastgeberstadt. Neben der optischen Aufwertung des Weges sorgt die Farbe auch für mehr Sicherheit, da der Radweg für die Autofahrer besser sichtbar ist. Die Stadt Wien lädt alle ESC-Gäste ein, Wien auch mit dem Rad zu erkunden. Der Ausbau der Radwege wurde in den letzten Jahren massiv vorangetrieben.

12 Punkte fürs Radeln: ESC auf Radständern und WienMobil Rädern

Auch mit dem WienMobil Rad, dem Bikesharing Angebot der Wiener Linien, gelangen Fans schnell, flexibel und ohne Parkplatzsuche zur Wiener Stadthalle. Ob von Fan Zonen, Hotspots oder aus angrenzenden Bezirken – das Rad wird während des Song Contest zur direkten Route zur Show und ermöglicht zugleich, die Stadt aus einer neuen Perspektive zu erleben.

Nach dem Motto „einmal anmelden, jederzeit aufsteigen“ stehen im gesamten Stadtgebiet 3.100 Leihräder sowie 300 E Bikes und Räder mit Kindersitzen zur Verfügung. Die Ausleihe erfolgt unkompliziert per App und ist bereits ab 35 Cent pro 30 Minuten möglich. Rund um die Stadthalle ist das Angebot besonders dicht: Die WienMobil Stationen Burggasse–Stadthalle U, Urban-Loritz-Platz und Markgraf-Rüdiger-Straße sorgen für eine komfortable, staufreie Anreise direkt bis in unmittelbare Nähe der Veranstaltung.

Doch nicht nur Radwege machen Lust auf den ESC: Mit eigens gebrandeten Radbügeln an 60 Standorten setzt Wien ein kreatives Zeichen für aktive Mobilität. Mit den beiden Sprüchen „12 Punkte fürs Radeln“ und „Standing Ovations für dein Radl“ wird die verbindende Kraft des Song Contests auf das Fahrradfahren übertragen – denn wie die Musik bringt auch das Radeln Menschen zusammen. Die Radbügel finden sich rund um die Austragungsstätte bei der Stadthalle sowie auf dem Rathausplatz, im Prater und auf dem Karlsplatz, wo ebenfalls zahlreiche Side-Events stattfinden werden.

Alle Infos zum Song Contest in und um die Öffis finden sich auf www.wienerlinien.at/song-contest und www.wienerlinien.at/song-contest-vienna (Englisch).

Bunte Schaltkästen für mehr Farbe im Öffentlichen Raum

Rund um die Stadthalle, den Rathausplatz und den Praterstern haben bislang graue Schaltkästen ein farbenfrohes, modernes Upgrade erhalten: Die Künstlerin Leah Fankhauser gestaltete die Kästen im Stil des Eurovision Song Contest und verbindet dabei den offiziellen ESC-Look mit dem Design der Stadt Wien. So entstand ein frisches, künstlerisches Erscheinungsbild, das den öffentlichen Raum in Wien langfristig aufwertet.

Der APA-Tower als ESC-Hotspot!

Mit dem größten Wandgemälde Österreichs auf 1.100 Quadratmetern ist der ehemalige APA-Tower im 19. Wiener Bezirk offizieller Teil des Vienna Off Stage-Programms. Dem Rahmenprogramm des Eurovision Song Contests, bei dem internationale Delegationen das farbenfrohe Wandbild besuchen. Das bunte XXL-Mural mit dem Titel „In Equality“ steht für Buntheit, Offenheit und Toleranz und passt so perfekt zu den Werten des ESC und der Stadt Wien. Die Initiative geht auf eine Zusammenarbeit von Stadt Wien, BUWOG und der Streetart-Organisation Calle Libre zurück. Das Kunstwerk läutet zugleich den Start der Stadtentwicklung Gunold Süd ein. Auf 2,5 Hektar entstehen neue Wohnungen, Arbeitsplätze und Grünraum. Derzeit sind die Bürger*innen-Beteiligungsformate gestartet, bei denen die Anrainer*innen ihre Wünsche und Ideen einbringen können. Ab nächstem Jahr wird das städtebauliche Leitbild erstellt.

Donauinsel im ESC-Fieber: Der Copa-Steg auf Neuer Donau erstrahlt im internationalen Look

Auch im beliebten Freizeitareal auf der Donauinsel ist die Vorfreude auf den Songcontest sichtbar: so wurde der rund 190 Meter lange Copa-Steg – die Fußgängerbrücke über die Neue Donau, die die Donauinsel mit dem Festland verbindet – mit bunten Planen und Wimpeln der Teilnehmer*innen Flaggen geschmückt. Die Donauinsel ist mit ihren 21 km eines der beliebtesten Freizeitparadiese der Wienerinnen und Wiener und soll auch die ESC-Gäste aus der ganzen Welt anlocken. In den letzten Jahren hat die Stadt Wien viele Attraktivierungsmaßnahmen gesetzt, der Copa Beach zählt längst zu den sommerlichen Hotspots. Erst kürzlich fertiggestellt wurde der Pier 22, die ehemalige Sunken City, die in Etappen umgestaltet wurde. Das 13 000 m2 große Gelände am Wasser lädt mit vielen Liegeflächen, Badezugängen und drei attraktiven Lokalen. Entstanden zwischen 1972 und 1988 als Teil des Hochwasserschutzes, zählt die Donauinsel heute zu den bedeutendsten Natur- und Erholungsräumen der Millionenstadt Wien. An warmen Tagen strömen über 200.000 Menschen auf die Insel – fast wie beim ESC-Finale, nur mit mehr Sonnencreme! www.copabeach.wien

Allgemeine Infos zum ESC in Wien: https://eurovision.wien.gv.at/

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/