SOS Mitmensch: 8. Mai sollte gesetzlicher Demokratiefeiertag sein!

Wien (OTS) -

SOS Mitmensch feiert den 8. Mai als wichtigen österreichischen Demokratiefeiertag. Unter dem Motto „Nimm Dir frei am 8. Mai“ gibt die Menschenrechtsorganisation allen ihren Angestellten am Jahrestag der Kapitulation des NS-Regimes frei. SOS Mitmensch warnt vor dem Wiedererstarken antidemokratischer politischer Kräfte und ruft zur Teilnahme an dem vom Mauthausen Komitee Österreich am Heldenplatz veranstalteten “Fest der Freude” auf.

„Die Zerschlagung des verbrecherischen Naziregimes war ein historischer Schlüsselmoment. Erst durch den Sieg der Alliierten wurde die Wiederentstehung eines demokratischen und die Menschenwürde achtenden Österreichs ermöglicht. Wir sprechen uns daher dafür aus, den 8. Mai zum gesetzlichen Demokratiefeiertag zu machen“, ruft SOS Mitmensch zur identitätsstiftenden Aufwertung des 8. Mai auf.

SOS Mitmensch warnt zudem eindringlich vor der Rückkehr überwunden geglaubter autoritärer, nationalistischer und rassistischer Wahnideen. „Elemente der Wahnideen, die einst zu millionenfachem Mord, Leid, Zerstörung und Elend in Europa geführt haben, leben bei manchen Menschen und auch in manchen politischen Kräften weiter. Der 8. Mai sollte uns daher an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und zur niemals nachlassenden Achtsamkeit gegenüber gefährlichen politischen Strömungen der Gegenwart ermahnen“, so die Menschenrechtsorganisation.