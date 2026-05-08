GÖD-Bundesvertretung Landesverwaltung: Theresia Poleschovsky als Vorsitzende bestätigt

Linz (OTS) -

Am 5. und 6. Mai 2026 fand in Linz der 18. Bundestag der Bundesvertretung Landesverwaltung statt, die rund 35.000 Kolleginnen und Kollegen in den Landesdiensten vertritt. Zahlreiche Ehrengäste folgten der Einladung zum Bundestag, darunter Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer.

Der gemeinsam beschlossene Leitantrag widmet sich den zentralen Zukunftsthemen – den Rahmenbedingungen, die leistungsfähige Landesverwaltungen in Österreich in Zukunft brauchen. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Generationenwechsel, dem rasanten technologischen Wandel sowie der gelebten Sozialpartnerschaft. „Mit den Forderungen im Leitantrag strecken wir den Dienstgebern die Hand entgegen, angesichts der zentralen Herausforderungen der kommenden fünf Jahre gemeinsam die richtigen Ziele auf den richtigen Wegen zu verfolgen“, so die alte und neue Vorsitzende Theresia Poleschovsky.

Bei den Wahlen gab es für die Vorsitzende Theresia Poleschovsky und ihre beiden Stellvertreter Mag. Georg Pessler und Mag.a Ulrike Micheler-Eisner 100 % Zustimmung.

Theresia Poleschovsky bedankte sich für das entgegengebrachte große Vertrauen. Es ist für sie Auftrag und Motivation zugleich. „Gemeinsam werden wir die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen mit Nachdruck vertreten. Gerade in Zeiten des technologischen Wandels braucht es starke Sozialpartnerschaft, moderne Arbeitsbedingungen und einen klaren Fokus auf die nächste Generation im öffentlichen Dienst“, so die Vorsitzende Theresia Poleschovsky.