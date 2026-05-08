Bildungsministerium: Erstmals Schulsozialarbeit an Bundesschulen

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Bildung schafft erstmals österreichweit strukturierte Bundesplanstellen für Schulsozialarbeit an Bundesschulen. 65 Planstellen werden nun durch die Bildungsdirektionen ausgeschrieben. Qualifizierte Sozialarbeiter/innen sind herzlich eingeladen, sich für den Schulbereich zu bewerben und aktiv an der Gestaltung eines modernen Schulsystems mitzuwirken. Informationen zu den Ausschreibungen erhalten Sie über die zuständige Bildungsdirektion Ihres Bundeslandes.

Bildungsminister Wiederkehr: Strukturelle Verankerung

„Schulsozialarbeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines modernen Schulsystems. Sie unterstützt Schülerinnen und Schüler in herausfordernden Lebenssituationen, entlastet Lehrpersonen und stärkt das gesamte Schulklima. Mit den neuen Bundesplanstellen verankern wir Schulsozialarbeit nun strukturell auch im Bundesschulbereich.“

Bislang wurde Schulsozialarbeit in Österreich vor allem im Pflichtschulbereich umgesetzt – großteils durch Initiativen von Ländern, Gemeinden und Vereinen sowie im Rahmen gemeinsamer Initiativen von Bund und Ländern. An Bundesschulen war Schulsozialarbeit nur punktuell oder auf Basis befristeter Projekte und regionaler Vereinbarungen verfügbar.

Mit der Etablierung von 65 Bundesplanstellen für Schulsozialarbeit im Bundesschulbereich erhalten Bundesschulen erstmals ein bundesweit strukturiertes und dauerhaftes Angebot. Damit wird eine bestehende Lücke geschlossen und ein wichtiger Beitrag zur Chancengerechtigkeit für Schülerinnen und Schüler an den unterschiedlichen Schulstandorten geleistet.