Hochschule Campus Wien: Vienna Canucrete Team tauft Spannbetonkanu „Litzenflitzer“ am 22. Mai an der Alten Donau

Wien (OTS) -

Das „Vienna Canucrete Team“ der Hochschule Campus Wien lädt am Freitag, den 22. Mai zur feierlichen Taufe seines diesjährigen Spannbetonkanus „Litzenflitzer“. Mit der Veranstaltung fällt der offizielle Startschuss für die Teilnahme an der internationalen Betonkanu-Regatta 2026, die von 19. bis 20. Juni 2026 in Brandenburg an der Havel/Deutschland stattfindet.

Bei der internationalen Betonkau-Regatta werden über 70 Bildungseinrichtungen aus dem In- und Ausland erwartet, bei der ausschließlich Kanus aus dem Baustoff Beton zugelassen sind. Bewertet werden neben der Schnelligkeit auch Konstruktion, Design und Innovationsgrad.

Innovativer Spannbeton trifft Praxis: „Litzenflitzer“ feiert Premiere an der Alten Donau

Das diesjährige Kanu des Wiener Teams setzt auf einen innovativen Konstruktionsansatz: Vorgespannte Basalt-Litzen, verpresst mit Epoxidharz, sorgen für hohe Stabilität bei gleichzeitig minimalem Gewicht. Damit demonstriert das Team eindrucksvoll, wie moderne Bautechnologien aus dem Ingenieurbau – etwa aus dem Brückenbau – bereits im Studium praktisch umgesetzt werden können.

„Mit Projekten wie dem ‚Litzenflitzer‘ verbinden wir Theorie und Praxis auf höchstem Niveau. Unsere Studierenden zeigen nicht nur technisches Können, sondern auch Innovationsgeist und Teamarbeit – Kompetenzen, die in der Berufswelt unverzichtbar sind“, betont Rektor Heimo Sandtner.

Die feierliche Taufe findet an der Alten Donau im 22. Wiener Gemeindebezirk statt. Dabei wird das Kanu erstmals zu Wasser gelassen und der Öffentlichkeit präsentiert.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Freitag, 22. Mai 2026

Uhrzeit: 14.30 – 16.30 Uhr

Ort: Polizeisportanlage (Supbase), Dampfschiffhaufen 2, 1220 Wien

Wir bitten um Akkreditierung an [email protected] Wir bitten um Kenntnisnahme, dass vor Ort keine Tontechnik zur Verfügung steht.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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