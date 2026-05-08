  • 08.05.2026, 07:00:32
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„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mehrheit sieht „faule Kompromisse“ - Regierung liefert nur Minimallösungen

Österreichs beliebter Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV & im Stream auf JOYN.

Wien (OTS) - 

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 4. bis 7. Mai 2026 in einer Online-Befragung wissen, wie die Bevölkerung die Kompromissfähigkeit der österreichischen Bundesregierung einschätzt. Die konkrete Fragestellung lautete: „Welche Aussage trifft Ihrer Meinung nach eher auf die österreichische Bundesregierung zu?“

Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein kritisches Stimmungsbild: Nur 11 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Bundesregierung gute und tragfähige Kompromisse findet, die Probleme lösen. 33 Prozent beurteilen die Situation mit „teils/teils“. Eine klare Mehrheit von 51 Prozent ist der Ansicht, dass die Regierung eher schlechte Kompromisse findet, die nur den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellen. 5 Prozent geben an, keine Einschätzung zu haben.

Deutliche Unterschiede zeigen sich nach der Parteipräferenz: ÖVP-, SPÖ-, NEOS- und Grün-Wähler:innen zeigen ein sehr ähnliches Antwortmuster. In allen vier Wählergruppen liegt der Anteil jener, die die Kompromisse der Bundesregierung mit „teils/teils“ beurteilen, auf vergleichbar hohem Niveau (NEOS: 63 Prozent, SPÖ: 58 Prozent, ÖVP: 53 Prozent, Grüne: 49 Prozent). Gleichzeitig bleibt die klare Zustimmung, dass die Regierung gute und tragfähige Kompromisse findet, in allen Gruppen eine Minderheitsposition (ÖVP: 29 Prozent, Grüne: 25 Prozent, SPÖ: 24 Prozent, NEOS: 16 Prozent). Deutlich anders fällt das Bild bei den FPÖ-Wähler:innen aus: Hier dominiert eine klar negative Sicht. 83 Prozent bewerten die Kompromisse der Bundesregierung als schlecht.

Meinungsforscher Peter Hajek: „In dieser Frage zeigt sich wieder einmal die klare Abgrenzung der freiheitlichen Wählerschaft zum restlichen österreichischen Wählerpool. Aber auch die anderen Wählerinnen und Wähler geben der Bundesregierung maximal ein ‚Bemüht‘.“

„Aktuell: Die Woche“
Freitag, 22:20 Uhr bei ATV
Jederzeit im Stream auf JOYN

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Lukas Strecker
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