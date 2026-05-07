Mayrhofen (OTS) -

Von 05. bis 07. Mai 2026 wurde die Erlebnissennerei Zillertal erneut zum besonderen Lernort: Gemeinsam mit Land schafft Leben ging das Schulevent „Die etwas andere Schulstunde“ in die dritte Runde. Ziel war es, Kindern und Jugendlichen essenzielle Zusammenhänge rund um Ernährung und Gesundheit praxisnah zu vermitteln.

Im Fokus stand heuer das Thema Ernährung und Leistungsfähigkeit. Rund 170 SchülerInnen und 20 PädagogInnen aus dem Zillertal und Umgebung erfuhren, wie Ernährung, Bewegung und Schlaf zusammenspielen und was sie selbst tun können, um fit, konzentriert und ausgeglichen durch den Alltag zu gehen.

Ein bewährter Programmpunkt blieb die Besichtigung der Schau-Sennerei, bei der die SchülerInnen den Weg der Heumilch von der Kuh bis zum fertigen Produkt kennenlernten und Einblicke in die regionale Landwirtschaft erhielten.

Im „Klassenzimmer im Stall“ vertieften die SchülerInnen im interaktiven Format „Energiebündel: Ernährung & Leistungsfähigkeit“ ihr Wissen rund um Energie, Wohlbefinden und gesunde Routinen.

„Zu verstehen, wie Ernährung die eigene Leistungsfähigkeit beeinflusst, ist gerade im jungen Alter besonders wichtig“, betont Christian Kröll, Geschäftsführer der Erlebnissennerei Zillertal. „Als regionaler Lebensmittelproduzent möchten wir dieses Bewusstsein stärken und zeigen, wie eng hochwertige Produkte, nachhaltige Landwirtschaft und ein gesunder Lebensstil miteinander verbunden sind.“

Für zusätzliche Highlights sorgte das Programm am Schau-Bauernhof: Neben Begegnungen mit den Tieren und vielfältigen Spielmöglichkeiten konnten die SchülerInnen auch selbst aktiv werden. Besonderer Anziehungspunkt war dabei die Gaming-Kabine mit dem Landwirtschaftssimulator, bereitgestellt von Lindner Traktoren.

Zum Abschluss erhielten alle TeilnehmerInnen ein regionalesGoodie-Bag mit Produkten der Erlebnissennerei Zillertal, von Bio vom Berg und Ruetz.

„Wir können unseren Körper nur dann gut versorgen, wenn wir verstehen, was er braucht. Milch- und Milchprodukte spielen dabei eine zentrale Rolle“, bekräftigt Maria Fanninger, Gründerin von Land schafft Leben. „Kinder haben einen enormen Wissenshunger – das haben sie in den vergangenen Tagen wieder bewiesen. Umso wichtiger, dass Wissen zum Essen schon in den Kinderschuhen mitgeben wird – denn es ist die Basis für ein gutes Leben.“

Auch Vertreter:innen der Region überzeugten sich persönlich vom Konzept, darunter Willi Pfister, (Obmann, TVB Mayrhofen-Hippach), Dominik Steinlechner (Zillertal Tourismus), Martina Kröll (Gemeinderätin Mayrhofen), Andreas Prosch (Bezirksobmann, Landwirtschaftskammer Tirol), sowie Petra Hofer (Schulleitung, VS Mayrhofen) und Michael Bachlechner (Schulleitung, MS Mayrhofen).

Die Erlebnissennerei Zillertal bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmer:innen, Lehrpersonen sowie bei den engagierten Partnern und Unterstützern, insbesondere Land schafft Leben, Lindner Traktoren, Bio vom Berg und Ruetz. Ein besonderer Dank gilt auch der Mittelschule Mayrhofen, die erneut Schulbänke und Stühle zur Verfügung gestellt hat.

Mit der dritten Ausgabe zeigt das Projekt erneut, wie wirkungsvoll praxisnahe Ernährungsbildung in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern umgesetzt werden kann.