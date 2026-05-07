„Hohes Haus“ über Wöginger-Urteil und -Nachfolger

Wien (OTS) -

Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 10. Mai 2026, um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Wöginger-Urteil

Am Montag ist der Prozess um die Besetzung der Finanzamtsleitung in Braunau in Oberösterreich gegen August Wöginger und zwei Finanzbeamte zu Ende gegangen. Alle drei Angeklagten wurden erstinstanzlich wegen parteipolitisch motivierter Postenbesetzung schuldig gesprochen. Die beiden Finanzbeamten, die Mitglied der Besetzungskommission für die Position waren, wurden wegen Amtsmissbrauchs und falscher Beweisaussage nicht rechtskräftig verurteilt, August Wöginger – ebenfalls nicht rechtskräftig – wegen Amtsmissbrauchs als Bestimmungstäter. Alle drei haben Berufung gegen das Urteil eingelegt. ÖVP-Politiker Wöginger beteuert weiterhin seine Unschuld, das Amt des Klubobmanns seiner Partei hat er trotzdem zurückgelegt. Susanne Däubel informiert.

Wögingers Nachfolger

Der Nachfolger von August Wöginger wurde noch am Tag des Rücktritts erkoren. Es ist der 54-jährige Steirer Ernst Gödl – österreichweit bisher eher unbekannt, doch das wird sich nun ändern. Er hat Erfahrungen auf vielen politischen Bühnen gesammelt, war jüngster Bürgermeister Österreichs, Landtagsabgeordneter, Bundesrat und ist seit 2017 Abgeordneter zum Nationalrat. Claus Bruckmann hat sich als Archivar betätigt und die bisherigen Stationen des nunmehr wichtigsten Parlamentariers der ÖVP für „Hohes Haus“ angesehen.

Gast im Studio ist Kommunikationsberaterin Heidi Glück

Untersuchungsausschuss backstage

Ein Untersuchungsausschuss ist ein parlamentarisches Kontrollinstrument des Nationalrats, das bestimmte abgeschlossene Vorgänge der Bundesregierung untersucht. Aber was passiert, bevor diese Arbeit beginnt? Wer bestimmt den Ablauf, die Fragen, die Strategien? Rebekka Salzer hat recherchiert und bietet einen Blick hinter die Kulissen eines Systems, das Transparenz verspricht, aber nicht alles zeigt.