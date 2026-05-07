  • 07.05.2026, 14:43:02
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AUF INS LAND DER PHARAONEN

Eine Schiffs-Bus-Kombi des Studienreise-Veranstalters RSD (FOTO)

Columns and statues of the Luxor temple main entrance, first pylon, Egypt. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/138783 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

Wer die achttägige Ägypten-Studienreise bei RSD-Reisen bucht, darf sich zunächst auf eine fünftägige „5-Sterne-Nil-Kreuzfahrt“ freuen. Eine maritime Panoramareise vorbei an fruchtbaren Fluss-Oasen und malerischen Dörfern, neugierigen Kamelen und Sanddünen. Und wo das Schiff anlegt, warten spektakuläre Landgänge und Ausflüge auf die Gäste. Die Felsentempel von Abu Simbel und ein Krokodil-Museum inklusive Tier-Mumien. Die Hieroglyphen des Luxor-Tempels oder der mächtige Karnak-Tempel mit seiner Bauzeit von mehr als 1500 Jahren. Nicht zu vergessen die prachtvollen Pharaonen-Gräber im Tal der Könige.

Es ist ein Who-is-Who des kulturellen UNESCO-Welterbes. Geplant für die kommende Saison: rund 25.000 Gäste aus Deutschland, Österreich, Frankreich und Belgien.

Für RSD-Geschäftsführer Horst Zsifkovits gilt Ägypten als einer der wichtigsten Reise-Bausteine im RSD-Sortiment. Eine Studienreise mit verlässlicher Organisation, top Reisedetails und einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Der RSD-Chef: „Mein Team hat hervorragende Arbeit geleistet, um diese spannende Destination optimal zu bedienen. Und jeder, der mit uns nach Ägypten reisen möchte, hat guten Grund, sich sehr darauf zu freuen.“

Nach der Kreuzfahrt steigen die Gäste in den bereitstehenden Komfort-Bus. Die Fahrt führt vorbei an fruchtbare Nil-Oasen mit Palmen, Bambus, Jasmin und Lotusblumen, bietet Blicke in bizarre Wüstenlandschaften. Dann wird Safaga erreicht, eine der ältesten Hafenstädte am Roten Meer. Und schließlich: Hurghada. Ein hochgeschätzter Urlaubsort mit arabischem Flair, Bazar und quirligem Fischmarkt. Dazu die wunderschöne Unterwasserwelt. Im 5-Sterne-Hotel werden RSD-Gäste die letzten beiden Tage bestens am Pool oder bei Strandspaziergängen relaxen können. Sie haben es sich sicher verdient.

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