Tage der Musik- und Kunstschulen am 8. und 9. Mai

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Freitag, 8. Mai, und am Samstag, 9. Mai, präsentieren sich die Musik- und Kunstschulen in ganz Niederösterreich mit einem umfangreichen Informations- und Kulturprogramm inklusive Konzerten, Musiktheaterproduktionen, Musicals und Workshops. Rund 160 Veranstaltungen an 90 teilnehmenden Musik- und Kunstschulen sollen dabei Lust machen, ein Instrument zu lernen oder ein Kunstfach zu belegen. Bei den Tagen der Musik- und Kunstschulen haben Kinder und ihre Eltern die Möglichkeit, sich die Angebote der Musik- und Kunstschule in ihrer Nähe in Ruhe anzusehen, sich zu informieren und mit der Leitung und den Lehrenden zu sprechen.

Im Gemeindeverband der Musikschule Pfaffstätten-Alland beispielsweise rocken Die Allander Bärenbande und Multi Temponal am 8. Mai den Gemeindesaal von Alland, während am 9. Mai in Alland und Pfaffstätten Tage der offenen Tür stattfinden und Musikschülerinnen und Musikschüler ab 17 Uhr eine Heurigentour durch Pfaffstätten begleiten. Im Gemeindeverband der Musikschule Oberes Mostviertel indes steht das Theater im Mittelpunkt: Am beiden Tagen wird abends die Krimikomödie „Guns'n'Nuns" aufgeführt, zudem findet am 9. Mai ab 9.30 Uhr ein offener Theaterworkshop statt. Die Musikschule der Stadtgemeinde Wieselburg führt am 8. und 9. Mai jeweils ab 19 Uhr das Zeitreise-Musical „The Journey – eine unverhoffte Reise“ auf, in dem es zurück in das Jahr 1976 geht.

Die J. G. Albrechtsberger Musikschule der Stadt Klosterneuburg lädt am 9. Mai ab 13 Uhr zu einem Musikschulfest in den Kardinal-Piffl-Park, die Musikschule der Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn schickt am 9. Mai ab 10 Uhr Musikdetektivin Katharina Concertina aus, um die aus dem Musikgarten verschwundenen Klänge zu finden. „Rampenkids im Rampenlicht“ heißt es beim Musikschulverbandskonzert des Musikschulverbands Heidenreichstein am 9. Mai ab 10 Uhr in der Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit in Reingers, einen Querschnitt von Pop bis Klassik und von Harmonika bis E-Bass bietet das Frühlingskonzert des Gemeindeverbandes der Musikschule Kirchberg am Wechsel am 8. Mai ab 19 Uhr. Nicht zuletzt gestalten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Fladnitztal am 8. Mai ab 16 Uhr ein Konzert in Wölbling.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich unter 02742/9005-16810, e-mail [email protected] und www.mkmnoe.at/aktuelles/tag-der-musikschulen/programm.