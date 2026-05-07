  • 07.05.2026, 14:18:32
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  • OTS0155

13. Nächte der Philosophie 27.-31.05.2026, wieder mitdiskutieren und spannende Veranstaltungen besuchen

Die 13. Ausgabe der philosophischen Nächte finden in Wien, Linz und Innsbruck statt.

Wien/Linz/Innsbruck (OTS) - 

13. NÄCHTE DER PHILOSOPHIE 27. – 31.05. in Wien, Linz und Innsbruck

Philosophische Praktikerinnen und Praktiker zum Anfassen. Zum 13. Mal finden die Nächte der Philosophie statt. Organisiert von der Gesellschaft für angewandte Philosophie, www.gap.or.at.

In Wien ein philosophischer Spaziergang durch das KHM, den Türkenschanzpark, oder durch Innsbruck und beim wunderschönen Schloss Ambras. Philosophinnen und Philosophen sprechen und diskutierten mit Teilnehmerinnen vor allem im Veranstaltungsort „Das Dorf“ im 3. Bezirk, aber auch im Café Korb & Café Schopenhauer in Wien, im Domcafé in Innsbruck und im Keplersalon in Linz.

Spannende Themen regen zum Gedankentanken an. Es gibt auch wieder performative Formate, Karaoke und den Philo-Poetry Slam.

Informationen, auf www.gap.or.at, Download der Flyer & Programme. Es gibt auch eine Facebook Gruppe "Nächte der Philosophie".

Rückfragen & Kontakt

Gesellschaft für angewandte Philosophie
Mag.Dr. Leo Hemetsberger
Telefon: 0660 521 30 75
E-Mail: [email protected]

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