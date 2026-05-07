  • 07.05.2026, 14:12:32
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LH-Stv. Landbauer: 1,1 Millionen Euro für Brückensanierungen im Erlauftal

Modernisierung der Infrastruktur im Bezirk Scheibbs

St. Pölten (OTS) - 

Um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßennetzes im Mostviertel weiter zu verbessern, werden die B28-Brücke über die Große Erlauf bei Neubruck sowie die Brücke über die B25 bei Scheibbs erneuert. „Moderne Infrastruktur ist kein Luxus, sondern eine Verantwortung gegenüber den Menschen. Wer in sichere und leistungsfähige Brücken investiert, investiert in Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Stärke und die Zukunft unseres Landes“, betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach dem entsprechenden Beschluss der NÖ Landesregierung zur Umsetzung des Bauvorhabens.

Die Erneuerung der in den 70er-Jahren erbauten Brückenwerke umfasst den Austausch des Fahrbahnbelags, der Randbalken und der Brückenabdichtung sowie die Montage neuer Geländer und Fahrzeugrückhaltesysteme nach modernstem Stand der Technik.

Baustart ist bereits im Mai, die Fertigstellung ist für Oktober 2026 geplant. Während der Bauarbeiten an der Brücke über die Große Erlauf bei Neubruck kommt es zu einer einspurigen Verkehrsführung mittels Ampelanlage, bei der Brücke über die B25 bei Scheibbs sorgt eine provisorische Umfahrung für einen reibungslosen Verkehrsfluss.

„Diese Investition von 1,1 Millionen Euro ist ein klares Bekenntnis zu einer modernen, sicheren und leistungsfähigen Straßeninfrastruktur als Erwerbs- und Lebensgrundlage unserer Landsleute in den Regionen und zur Stärkung unseres Standorts“, so Landbauer abschließend.

Weitere Informationen: Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Alexander Murlasits, Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon 0676/812 13742, E-Mail [email protected]

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