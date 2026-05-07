IMC Krems überzeugt im CHE Ranking 2025/26 mit Top-Ergebnissen

Krems (OTS) -

Die IMC Krems University of Applied Sciences erzielt im aktuellen CHE Hochschulranking 2025/26 im Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen Studiengänge erneut sehr gute Ergebnisse und bestätigt damit ihre hohe Ausbildungsqualität. Besonders hervorzuheben sind die konstant starken Bewertungen in der allgemeinen Studiensituation, der Studienorganisation sowie der Betreuung durch Lehrende über mehrere Studiengänge hinweg.

Das CHE Hochschulranking gilt als umfassendstes und detailliertestes Ranking deutscher und österreichischer Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Neben Fakten zu Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule. Vergleichende Kriterien stehen Studieninteressierten damit ebenso zur Verfügung wie eine Fülle beschreibender Merkmale zu Studium und Lehre, die dabei hilft, sich für das passendste Studium zu entscheiden.

Studiengänge im Bereich Wirtschaft punkten mit Qualität

Bewertet wurden die Studiengänge im Bereich Wirtschaft:

Bachelor-Studiengang Business Administration

Bachelor-Studiengang International Wine Business

Bachelor-Studiengang Tourism and Leisure Management

Bachelor-Studiengang Unternehmensführung (jetzt: Unternehmensführung und Digitales Management)

Bachelor-Studiengang StartUp Management

Bachelor-Studiengang Sustainability Management

Bachelor-Studiengang Gesundheitsmanagement

Bachelor-Studiengang International Business Management

Master-Studiengang Digital Business Innovation and Transformation

Master-Studiengang Marketing

Master-Studiengang Management von Gesundheitsunternehmen

Master-Studiengang International Business and Economic Diplomacy

Im Bachelor-Studiengang Business Administration liegt das IMC Krems in nahezu allen bewerteten Kategorien über dem Durchschnitt vergleichbarer Hochschulen. Spitzenwerte erzielt die Hochschule unter anderem in der Studienorganisation (4,8 von 5 Sternen), bei den Räumlichkeiten (4,8) sowie in der allgemeinen Studiensituation (4,6). Auch die Internationalisierung wird mit 9 von 10 Punkten bewertet – ein Ergebnis, das das IMC Krems in die Spitzengruppe einordnet.

Internationalisierung als klare Stärke

Ein zentrales Qualitätsmerkmal über mehrere Studiengänge hinweg ist die starke internationale Ausrichtung: In allen bewerteten Studiengängen erreicht das IMC Krems in dieser Kategorie durchgehend Top-Ergebnisse und gehört zur Spitzengruppe. Studierende heben insbesondere die Einbindung internationaler Lehrender sowie die vielfältigen Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte hervor.

Ähnlich positive Ergebnisse zeigen sich im Bachelor-Studiengang Tourism and Leisure Management. Auch hier überzeugt das IMC Krems insbesondere durch hohe Werte in der Studienorganisation (4,4 von 5), der Betreuung (4,3 von 5) sowie bei internationalen Angeboten (9 von 10). Die Studierenden heben in ihren Bewertungen besonders die Qualität der Lehre hervor.

Praxisorientierung und gute Unterstützung zum Studienstart

Auch die Praxisorientierung wird insgesamt positiv bewertet, insbesondere dort, wo verpflichtende Praktika und Kooperationen mit der Wirtschaft integriert sind.

Im Bereich der Unterstützung am Studienanfang erreicht das IMC Krems ebenfalls überwiegend Spitzenwerte. Besonders die persönliche Betreuung und Beratung werden von Studierenden geschätzt.

Gezielte Weiterentwicklung im Fokus

Neben den zahlreichen Stärken geben die Ergebnisse auch gezielte Hinweise auf Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Dazu zählen unter anderem die noch stärkere Integration praxisorientierter Lehrformate in einzelnen Studiengängen, punktuelle Verbesserungen bei digitalen Lehrangeboten und Studienressourcen sowie der Ausbau individueller Schwerpunktsetzungen im Studium. Die Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen, wurde in den neuen Curricula und bei überarbeiteten Programmen bereits integriert.

„ Die Ergebnisse des CHE Rankings bestätigen unseren konsequenten Qualitätsanspruch in praxisorientierter Ausbildung auf Hochschulniveau. Besonders freut uns die starke Bewertung unserer internationalen Ausrichtung und der engen Verbindung zur Praxis. Gleichzeitig sehen wir die Rückmeldungen als wertvolle Grundlage, um unsere Studienangebote gezielt weiterzuentwickeln “, so Ulrike Prommer, Geschäftsführerin und Vorsitzende der Hochschulleitung am IMC Krems.

Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse des CHE Rankings 2025/26 die hohe Qualität der wirtschaftswissenschaftlichen Studienangebote am IMC Krems sowie die konsequente Ausrichtung auf Internationalität, Praxisnähe und Studierendenorientierung.

Mehr Informationen: https://www.che.de/ranking-deutschland/