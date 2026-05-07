Olympiaworld Innsbruck veranstaltet größtes Indoor-Public Viewing Westösterreichs zur Fußball WM 2026

Innsbruck (OTS) -

Stadionatmosphäre, Wetterunabhängigkeit, gute Stimmung und freie Sicht für bis zu 3.000 Fans. Diese überzeugenden Rahmenbedingungen finden Fußballfans aus Tirol in den Sommermonaten in der TIWAG Arena vor. Der Eispalast, in den Wintermonaten Schauplatz zahlreicher packender Eishockey-Partien der Innsbrucker Haie, verwandelt sich im Sommer in einen brodelnden Kessel von Fußball-Enthusiast:innen. Die vier HD LED-Walls des Medienwürfels und die neu aufgerüsteten Lautsprecher in der Veranstaltungshalle sollen für Gänsehautmomente bei den Partien und ausgelassene Feierstimmung im Rahmen zahlreicher Side Events sorgen.

Sportreferent LHStv Philip Wohlgemuth betont: „ Die Leistungen des Nationalteams in den vergangenen Jahren und die erfolgreiche Qualifikation für die WM 2026 haben in Österreich eine regelrechte Euphorie entfacht. Umso schöner ist es, dass wir allen Fußballfans in Innsbruck ein gemeinsames WM-Erlebnis ermöglichen können. Dieses Public Viewing bringt Menschen zusammen, weckt Emotionen und zeigt, was Sport kann: verbinden, begeistern und soziale Grenzen überwinden. “

„ Mit dem größten Indoor-Public Viewing Westösterreichs bringen wir die Fußball-WM direkt nach Innsbruck: wetterunabhängig, mit echter Stadionatmosphäre und Platz für tausende Fans. Die Olympiaworld wird damit zum Treffpunkt für alle, die mit unserer Nationalelf mitfiebern und gemeinsam Weltklasse-Fußball erleben wollen “, freut sich auch Bürgermeister Johannes Anzengruber auf eine spannende WM.

44 Übertragungen an 34 Spieltagen

Aufgrund der Zeitverschiebung aus Amerika finden die Spiele zum Teil in den frühen Morgenstunden statt. In der TIWAG-Arena werden alle Spiele mit Spielbeginn zwischen 18 und 22 Uhr übertragen, an Samstagen gibt es zusätzlich Late Night Specials mit Spielbeginn 23 Uhr. Insgesamt fallen 44 Spiele in diesen Zeitraum.

Olympiaworld-Geschäftsführer Matthias Schipflinger blickt mit Vorfreude auf das Programm: „ Bereits in der Gruppenphase fallen einige hochkarätige Begegnungen in den übertragungsfreundlichen Zeitraum – allen voran das Highlight Österreich gegen Argentinien, alle Deutschland-Spiele sowie mehrere Partien von Spanien, England, Niederlande und Portugal. Eingebettet in ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen wir uns, damit Fußballfans jeden Alters ein unvergessliches Live-Erlebnis bieten zu können. “

„ Mit dem größten Indoor-Public Viewing Tirols holen wir ein internationales Sportgroßereignis quasi nach Innsbruck und machen die Fußball-WM für Einheimische wie Gäste niederschwellig erlebbar. Gleichzeitig setzen wir damit einen Impuls in der Vorsaison und stärken Innsbrucks Image als Sportstadt und ganzjährig attraktive Eventdestination “, erklärt Peter Paul Mölk, Obmann von Innsbruck Tourismus.

Attraktives Live- und Rahmenprogramm

Neben den Entscheidungen am Rasen soll dem feierfreudigen Publikum ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten werden, mit Mottotagen der lokalen Sportvereine, Live-Konzerten, Interviews, Rollerdiscos und Mitmach-Aktionen. Für das leibliche Wohl ist in den Hallenkiosken gesorgt. Auf Ressourcenschonung wird in der barrierearmen und Umweltzeichen-zertifizierten Eventlocation Wert gelegt, auch zur Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wird angeregt. Fußballhungrige mit Fanbekleidung verkehren im Rahmen der Public Viewing Rahmenzeiten kostenlos auf den Linien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe zu den übertragenen Spielen an und wieder zurück.