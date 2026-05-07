  • 07.05.2026, 13:54:32
  • /
  • OTS0149

„Das Gespräch“ zum Thema „Wo stehen wir im Kampf um Gleichberechtigung, Frau Schwarzer?“

Am 10. Mai um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Schwarzer, Herr und Schneider – außerdem: Sabine Derflingers Filmporträt „Alice Schwarzer“

Wien (OTS) - 

Sie ist Ikone und Reizfigur. Alice Schwarzer zählt zu den bekanntesten Feministinnen. Wie sehr hat ihr jahrzehntelanger Kampf um Gleichberechtigung Frauen vorangebracht, oder hat er auch neue Gräben geschaffen? Halbe-Halbe, Chancengleichheit oder erleben wir gerade einen Rückschritt, wenn Influencerinnen „Tradwives“, das Bild der traditionellen Ehefrau, Mutter und Hausfrau bewerben? Darüber diskutiert Alice Schwarzer am Sonntag, dem 10. Mai 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Susanne Schnabl in „Das Gespräch“ mit der stv. SPÖ-Klubobfrau Julia Herr und „Welt“-Chefreporterin Anna Schneider, die meint, der Feminismus sei tot.

Ergänzend zum Talk zeigt ORF 2 um 23.50 Uhr Sabine Derflingers preisgekröntes und vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens unterstütztes Porträt „Alice Schwarzer“ über das Leben und Denken einer der polarisierendsten Vertreterinnen der Emanzipation, das zugleich eine Reise durch die Geschichte des Feminismus der zweiten Frauenbewegung bis heute darstellt.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright