„Das Gespräch“ zum Thema „Wo stehen wir im Kampf um Gleichberechtigung, Frau Schwarzer?“

Wien (OTS) -

Sie ist Ikone und Reizfigur. Alice Schwarzer zählt zu den bekanntesten Feministinnen. Wie sehr hat ihr jahrzehntelanger Kampf um Gleichberechtigung Frauen vorangebracht, oder hat er auch neue Gräben geschaffen? Halbe-Halbe, Chancengleichheit oder erleben wir gerade einen Rückschritt, wenn Influencerinnen „Tradwives“, das Bild der traditionellen Ehefrau, Mutter und Hausfrau bewerben? Darüber diskutiert Alice Schwarzer am Sonntag, dem 10. Mai 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Susanne Schnabl in „Das Gespräch“ mit der stv. SPÖ-Klubobfrau Julia Herr und „Welt“-Chefreporterin Anna Schneider, die meint, der Feminismus sei tot.

Ergänzend zum Talk zeigt ORF 2 um 23.50 Uhr Sabine Derflingers preisgekröntes und vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens unterstütztes Porträt „Alice Schwarzer“ über das Leben und Denken einer der polarisierendsten Vertreterinnen der Emanzipation, das zugleich eine Reise durch die Geschichte des Feminismus der zweiten Frauenbewegung bis heute darstellt.