Produktsicherheitsrückruf Schlüsselanhänger

Österreich (OTS) -

Flying Tiger Copenhagen (Tiger Stores Austria GmbH) kündigt den Rückruf von Artikelnummer 3069483 Schlüsselanhänger an, verkauft ab Februar 2026. Kleinteile können sich lösen und könnten für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen. Kunden sollten die Verwendung dieses Produkts umgehend einstellen und den Anhänger gegen volle Rückerstattung in der nächstgelegenen Flying Tiger Copenhagen Filiale zurückgeben.

Das Vertrauen unserer Kunden in die Qualität und Sicherheit unserer Produkte ist uns sehr wichtig. Daher reagieren wir umgehend, sobald wir Produkte entdecken, die nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.