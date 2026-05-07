  • 07.05.2026, 12:38:03
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Von Elektrolyse bis Chiplets: Bosch investiert in Österreich

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/39847 Im Bild v.l.n.r.: Peter Schröckelsberger, Personalleiter Bosch Österreich; Wilhelm Pruckner, Vorstandsmitglied Robert Bosch AG; Agnes Mazzei, Leiterin Unternehmenskommunikation Bosch Österreich; Helmut Weinwurm, Bosch Österreich-Chef; Felizian Aberham, Abteilungsleiter Engineering Bosch Wien
Wien (OTS) - 

Bosch hat in Österreich 2025 seine Widerstandsfähigkeit in einem anspruchsvollen Marktumfeld bewiesen und investiert konsequent in Zukunftstechnologien. Das Technologie- und Dienstleistungs-unternehmen erwirtschaftete in Österreich einen Umsatz von 1,12 Milliarden Euro. „Trotz einer marktbedingten Abschwächung in einem Mobility-Geschäftsbereich zeigt sich unsere operative Leistungsfähigkeit weiterhin stabil. Das schafft die Grundlage für weitere Investitionen in Zukunftsthemen“, erklärte Bosch Österreich-Chef Helmut Weinwurm. Die Zahl der Beschäftigten liegt bei 3 300.

Rund 200 Millionen Euro, was bemerkenswerten 18 Prozent des Umsatzes entspricht, flossen 2025 in F&E. Darüber hinaus wurden im Berichtsjahr Investitionen von 19 Millionen Euro getätigt, beispielsweise in den Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur am Linzer Engineering-Center und in die Methanol-Infrastruktur im Halleiner Werk. „Österreich spielt innerhalb der Bosch-Gruppe weiterhin eine bedeutende Rolle als Entwicklungskompetenzzentrum und prägt entscheidende Zukunfts-technologien mit“, betonte der Bosch-Manager. Das Spektrum reicht dabei von Elektrolyse-Stacks zur Erzeugung von Wasserstoff über Software-Lösungen für alle Antriebsarten bis hin zu sogenannten Chiplets, die Rechenaufgaben auf mehrere kleineren, spezialisierten Chips verteilen, was die Rechenleistung und Flexibilität erheblich steigert.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Bosch in Österreich mit einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld. „Wir begegnen diesen Herausforderungen mit dem, was uns auszeichnet: unserer ausgeprägten Innovationskraft, einer breiten Aufstellung und dem großen Engagement unserer Mitarbeitenden“, unterstrich Weinwurm. Angesichts der Unsicherheiten gibt das Unternehmen keine detaillierte Umsatzprognose ab, strebt jedoch an, seine Marktposition weiter zu festigen.

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